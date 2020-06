Diosa: Laurita Fernández desde su dormitorio

View this post on Instagram

ud83cudfb6 ud83cudfb6ud83cudfb6 Todos los lunes, 21 horas, Nos conectamos... JU GA Juegos en vivo, Con grandes premios, Desde tu casa... JU GA LAU ! ud83cudfb6ud83cudfb6ud83cudfb6 No puedo dejar de cantarla, @stevie.marinaro sos UN GENIO!!! Gracias por componer este hitazo ud83cudfa4ud83cudfa7 Gracias a ustedes por coparse y mandarme sus videos sin tener NI IDEA para queu0301 eran!!!! ud83cudf89ud83cudf89ud83cudf89 Y gracias @gabifernandeez por este clip que me dejou0301 sin palabras...ud83dude22 Gracias aptra Gracias al jurado Gracias chato gracias Fede Manu0303ana a las 21 hs... ud83cudfb2u265fud83cudfaf ya sabesss VIVO de ig ud83cudf81 JUGALAU Te prendeu0301s? (El chico que hace u201chombritosu201d es mi preferido ud83dude04)