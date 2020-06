Orgulloso: el emotivo mensaje de Daddy Yankee junto a una foto retro

View this post on Instagram

u201cPadre NEGRO Madre BLANCA los colores mau0301s bacanos por eso que veo a todo el mundo como un HERMANOu201d. Asiu0301 lo dije en una de mis canciones porque estoy orgulloso de mis raiu0301ces, de ser latino y de mi color de piel. Orgulloso de la herencia de mis abuelos dada a mi padre, la cual comparto con mis hermanos de sangre, familiares, amigos y muchas personas que respeto. Entre ellos muchos afroamericanos que valoro su trabajo y he tenido la bendiciou0301n de trabajar con ellos. RESPETO! #blacklivesmatter ud83dudc4aud83cudffdud83dudc4aud83cudffeud83dudc4aud83cudfff