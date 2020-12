Paul Aguilar rompió el silencio y destrozó a los directivos del América tras su polémica salida

"Gracias eternas, Capitán", fue el mensaje que le dedicó América a Paul Aguilar, que luego de nueve años deja el club y su futuro estaría ligado a la MLS. Días después de la decisión que generó mucha polémica, sobre todo entre los aficionados de las Águilas, el defensor reveló los motivos de su salida y apuntó contra los directivos del club.

"Ellos quisieron extender mi contrato por la Concachampions, que eran 20 días más o 15 días, siempre pensando que íbamos a llegar a la final", confesó y agregó: "El poder alargar el contrato se dio unos días antes en el que ellos me plantearon renovarme por 6 años con el 70 u 80% menos de mi sueldo".

"No es algo que fue negociable, fue algo que ellos me plantearon. Fue algo muy tajante. Situación que me molesto y me hizo enojar porque era un jugado que estuvo bastante tiempo, que se sacrificó y no me estaban dando el valor que creía que merecía. Se me hizo una falta de respeto", expresó.

Debido a que no llegó a un buen acuerdo, Aguilar comentó que decidió despedirse de sus compañeros en el vestidor: "La realidad es que ellos (directiva) no me dijeron nada. Yo tomé la decisión de despedirme de ellos en el vestidor, puesto que lo que viene ya me parecía que era más del grupo que se iba a quedar, que iba a conformar los 23 jugadores para ir a Concachampions".

Aguilar también aseguró que aún no tienen nada amarrado con algún club, pero analiza varias ofertas sobre la mesa. En días pasados, en Mediotiempo dio a conocer que el nuevo equipo de la MLS, Austin FC, es el que lleva mano y lo ficharía como jugador franquicia.