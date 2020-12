Asombroso test: cómo eres de acuerdo a tu helado favorito

Esta prueba de personalidad está causando sensación en las redes sociales por sus asombrosos resultados. La determinación de tu sabor de helado favorito revela fascinantes datos de tu forma de ser. Si bien existe una amplia variedad, aquí te dejamos algunos de las más elegidos.

¿Estás listo para conocer lo que dice de ti tu elección? A continuación, las respuestas.

Vainilla: eres una persona sumamente impulsiva. Sabes bien lo que quieres en la vida y vas en búsqueda de ello sin importar las consecuencias. Rara vez te detienes en las críticas de los demás. Te destacas por tu valentía.

Chocolate: eres alguien que se enoja con facilidad. Constantemente ves el vaso medio vacío en vez de medio lleno. No sabes disfrutar de las pequeñas cosas y a todo le encuentras un defecto.

Crema americana: eres alguien que le encanta llamar siempre la atención. Rara vez pasas desapercibido en un evento y si eso llegase a ocurrir, buscas la manera para revertirlo. Para ti, un tropezón no es caída.

Dulce de leche: eres una persona sumamente fiel y leal con tus amigos. Detestas las injusticias y las hipocresías. Tienes un gran corazón y eres capaz de dar hasta lo que no tienes por las personas que más amas.

Frutilla: eres una persona que se destaca por ser muy protectora con su círculo íntimo. Siempre estás poniendo la felicidad de los demás por encima de la tuya. Tu familia es lo más importante que tienes y eres capaz de dar todo por ellos.

Granizado: eres alguien que por fuera parece sumamente tranquilo pero por dentro eres como un volcán en ebullición. Prefieres callar lo que piensas para evitar los conflictos. No sabes decir que "no" y aunque no lo exteriorices, te pesa y mucho.