Se cubrió solo con las manos: Camila Cabello se muestra como nunca antes la habías visto

La artista de la canción nacida en Cuba y de nacionalidad estadounidense por elección, Camila Cabello posee un gran talento y una enorme voz que se contradicen con su pequeño tamaño.



La novia del canadiense Shaw Mendes tiene acostumbrados a mantener al tanto de lo que sucede en su carrera a sus fans a través de su cuenta de Instagram, pero casi nunca se muestra desafiante con las políticas de la red social.



Con tan solo 23 años, Karla Camila Cabello Estrabao, conocida en el artísticamente como Camila Cabello ostenta en la red social de la camarita más de 51 millones de seguidores.

En una nueva publicación realizada Camila ha sorprendido a todos sus fans mostrándose más osada que nunca y cubriéndose tan solo con sus manos y su larga cabellera, haciendo gala de toda su belleza natural.

Como si fuera poco el regalo visual para sus fans, Camila Cabello acompaño la instantánea con un mensaje de agradecimiento que reza lo siguiente: "thank you for everything.🌹" (gracias por todo).