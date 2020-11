Salió a la luz: el secreto mejor guardado de "Pasión de Gavilanes"

Casi 20 años han pasado desde la primera emisión de Pasión de gavilanes en la televisión. Debido al gran éxito que tuvo en aquella época, hoy Canal Caracol está retransmitiendo la recordada telenovela colombiana que combina drama, romance y comedia. Por esta razón, comenzaron a salir a la luz algunos secretos del culebrón y uno de ellos está relacionado con las icónicas imágenes donde se ve a los protagonistas montando caballos.

Danna García le dio vida a la bella Norma Elizondo, una de las protagonistas de la tira que deslumbró a más de uno con su hermosura. Parecía ser una excelente vaquera con una gran destreza para montar caballos. Sin embargo, la actriz le tenía pánico a estos animales por un accidente que tuvo de niña y no podía ni acercarse a ellos.

La producción recurría a un truco para que ella pudiera grabar las escenas: se subía arriba de los hombros de otra persona y simulaba estar cabalgando.

Tiempo después de la exitosa tira, la actriz tuvo que hacerle frente a su temor para continuar creciendo con su carrera actoral. En 2016 tuvo que amigarse con los caballos cuando actuó en la telenovela mexicana Las Amazonas. Allí la historia transcurría en un rancho y García no tuvo escapatoria si quería interpretar el papel.

"He tenido mucha suerte de que me hayan apoyado en esto. Primero me acercaba a tres metros. Luego me animé a montar a la yegua y fue un antes y después en mi vida", reconoció en aquél entonces en una entrevista.