No lo creerás: a sus 87 años, así luce Sylvia Fine de "La niñera"

Casi tres décadas han pasado desde que se emitió por primera vez en la pantalla chica La niñera. Creada por Fran Drescher y Peter Marc Jacobson la sitcom se ganó rápidamente el corazón de los televidentes con sus divertidos personajes. Capítulo tras capítulos la extrovertida Fran Fine hizo estallar de la risa a los espectadores con sus ocurrencias.

Dejó de grabarse en 1999 pero al día de hoy continúa siendo una de las tiras cómicas más elegidas en todo el mundo. Los actores que participaron adquirieron gran fama internacional. Tal es el caso de Renée Taylor, quien le dio vida a Sylvia Fine, la simpática madre de la niñera de los hijos de Maxwell Sheffield, un viudo y millonario productor de Broadway.

Su último trabajo frente a las cámaras fue en 2017 con la película de comedia Instrucciones para ser un latin lover (How to be un latin lover). En su amplia carrera no sólo se ha destacado como actriz, sino también, en varias ocasiones, como guionista, productora y directora.

En la actualidad, a sus 87 años, Taylor es toda una estrella en las redes sociales. Recientemente aseguró que en sus planes no está jubilarse y que está asombrada de si misma por los formatos que hoy está utilizando para llegar al público, como por ejemplo Instagram donde tiene más de 30 mil seguidores.

Al momento de iniciarse la pandemia, la actriz estaba de gira con su espectáculo Mi vida a dieta. Se reinventó, al igual que miles de artistas y comenzó a utilizar con más frecuencia las herramientas virtuales para entretener a sus fanáticos.