Un verdadero héroe: el noble gesto de Jason Momoa con un paciente de cáncer

Un niño de 7 años llamado Danny Sheehan que sufre de un cáncer cerebral se hizo viral hace unos días tras recibir un regalo y estallar de emoción, resulta que Danny recibió una figura de acción de Aquaman, súper héroe del cual es fanático.



El video de Danny llegó hasta el mismísimo Jason Momoa, quien da vida a Aquaman en la gran pantalla, y este no hizo caso omiso de la reacción del pequeño; sino más bien todo lo contrario. Así fue como Momoa se dispuso a darle una grata sorpresa a su fan.



Entonces Jason Momoa hizo una videollamada para comunicarse con Danny a modo de sorpresa. En el video que certifica la llamada se puede ver la emoción del niño, además invita sus seguidores a realizar donaciones para pagar el tratamiento que Danny necesita y pide a Warner Bros. que envíen al fan de Aquaman una réplica del tridente característico del súper héroe.



En el posteo adjunto al video publicado en Instagram por el actor se lee: “Solo quería agradecer a la comunidad, amigos y familia en Instagram por contactarme y presentarme a este precioso niño llamado Danny. Que además tiene cáncer y esta pasando por quimioterapia. Vi este video en Internet y pase un rato hablando con él”.

En el video se puede escuchar la siguiente conversación:

Jason Momoa: “Eres precioso. Estoy emocionado. He escuchado mucho de ti por parte de todos mis amigos y quería llamarte, decir hola y ver como te encontrabas”.

Danny: “¿Puedo decirte una cosa muy importante? Me encantan los delfines.

JM: “¿Te gustan los delfines? ¿Alguna vez has montado en delfín?

D: “No, nunca. Y tampoco he visto a uno en persona”.

JM: ¿Nunca has visto a uno en persona tampoco? Bueno tenemos que hacer eso entonces.