Bellísima: así luce hoy Lidia, la secretaria de "Pedro el escamoso"

19 años atrás se emitía por primera vez en la pantalla de Canal Caracol la telenovela colombiana Pedro el Escamoso. Salió al aire en 2001 y fue un verdadero éxito. Escrita por Luis Felipe Salamanca y Dago García cuenta la historia de un extravagante mujeriego que debe escapar de su pueblo por un conflicto de polleras y llega a la ciudad de Bogotá en busca de refugio.

Su alta dosis de humor y sus desopilantes personajes hicieron que rápidamente el culebrón se ganara la atención del público. Hoy, debido a las grandes repercusiones que generó en aquella época, se la puede ver nuevamente en el prime time del reconocido canal colombiano.

Con su retransmisión, muchos de los televidentes comenzaron a preguntarse cómo están en la actualidad los actores que le dieron vida a los divertidos personajes. Inés Oviedo es quien se puso en la piel de uno de los más odiados y amados de la tira. Ella interpretó a Lidia, una chismosa secretaria.

Durante los últimos meses Inés estuvo alejada de las redes sociales, sus fanáticos no tuvieron noticias de ella y a muchos les preocupó la situación. Recientemente irrumpió nuevamente en el mundo virtual y explicó los motivos de su ausencia. "El inicio de este año fue ya mi límite con toda la situación global. Y me abandone, solté, lloré, y sentí que no tenía nada positivo para compartir así que encontré en el silencio las respuestas, en la soledad la mejor compañía", detalló.

Hoy, a sus 45 años se la ve espléndida. El paso del tiempo le jugó a favor y está más radiante que nunca. ¡Mira cómo luce!