Imperdible: esta es la mejor manera de eliminar pensamientos negativos

El cerebro humano nunca para –ni siquiera cuando dormimos- y los pensamientos abundan, entre preocupaciones, proyectos, obligaciones etc. Recapitulando, alguna vez te has preguntado ¿Cuánto tiempo pasamos pensando en cosas felices? En este artículo te daremos algunas pautas de salud mental para pensar en positivo.

Reflexiona sobre tus pensamientos: La forma en cómo nos relacionamos con nosotros mismos refleja nuestra actitud ante la vida. Hacer un viaje introspectivo nos ayuda a ver qué pensamientos están anclados a nuestro cerebro la mayor parte del tiempo, si son problemas identifícalos, si es estrés busca la causa. La clave está en saber discernir si en ese momento podemos solucionarlos o no; esto no implica restarles importancia, sino enfocarse en ellos solo en el momento adecuado.

Ayuda a alguien más cuando puedas: Ayudar no sólo es bueno para quien recibe el favor, también lo es en gran medida para quien presta la ayuda. No nos referimos a que hagas algo positivo por ti y no por el otro, o que lo publique en redes sociales, sino al hecho de la satisfacción instantánea de sentir que haces un bien y luego cuando recuerdes solo con tus pensamientos ese bienestar vuelva a ti.

Busca tres cosas positivas cada día y agradece: Cada mañana al despertar y cada noche al acostarte revisa en tu vida las cosas buenas que tienes, las que has conseguido, los objetivos cumplidos; y sobre todo los regalos de la vida como encontrarte con un viejo amigo, el amor de una mascota o tu familia. Estas son las verdaderas fuentes de felicidad en tus pensamientos.