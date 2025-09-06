Un surfista murió tras ser atacado por un tiburón en una playa de Sídney

El surfista de 57 años fue atacado por el tiburón en Long Reef. Sus amigos lograron salir del agua, pero él murió en la orilla tras la mordida.

En lo que va del año se han reportado al menos una decena de ataques de tiburón en Australia, de los cuales 4 han resultado mortales. Foto: EFE

Un surfista falleció este sábado tras ser atacado por un "gran tiburón" cuando practicaba el deporte con unos amigos en una playa del norte de Sídney. Foto: EFE

Un trágico episodio sacudió este sábado al norte de Sídney, en Australia. Un surfista de 57 años perdió la vida tras ser atacado por lo que la Policía presume fue un gran tiburón, mientras practicaba el deporte junto a un grupo de amigos en la playa Long Reef.

Según el comunicado de la Policía de Nueva Gales del Sur, los servicios de emergencia recibieron la alerta poco después de las 10 de la mañana. Aunque el hombre fue extraído del agua y llevado hasta la orilla, no logró sobrevivir a la gravedad de las heridas y murió en el lugar.

La cadena ABC reportó que la víctima era un surfista experimentado y que llevaba apenas 30 minutos en el mar cuando ocurrió el ataque. Sus compañeros lograron nadar de regreso sin sufrir daños.

Investigan qué atacó al surfista Las autoridades australianas cerraron la playa y analizan restos de la tabla recuperada para identificar a la especie responsable. En la región, el gran tiburón blanco es considerado el principal sospechoso de este tipo de ataques.

Australia registra periódicamente incidentes con escualos y cocodrilos, dos de los animales más temidos del país. Solo este año se contabilizan al menos diez ataques de tiburón, cuatro de ellos con resultado fatal.