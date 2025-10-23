Se filtró el video de cómo escaparon los ladrones del museo del Louvre y las imágenes son indignantes

El robo de las joyas del Museo del Louvre sigue generando conmoción en Francia y en todo el mundo. A casi una semana del hecho, una cámara de seguridad registró el momento exacto en que los ladrones escaparon del histórico edificio parisino, tras cometer el golpe en apenas ocho minutos.

Las imágenes, difundidas por medios franceses, muestran cómo al menos tres personas vestidas con chalecos amarillos y naranjas , simulando ser empleados de mantenimiento, descendieron por un montacargas —o escalera hidráulica— ubicado sobre el muelle François Mitterrand , frente al río Sena .

El grupo bajó a plena luz del día, en medio del movimiento habitual de turistas que aguardaban para ingresar al museo, y huyó en motocicletas minutos después del robo. Las autoridades confirmaron que el montacargas fue el mismo vehículo que utilizaron para acceder a la Galería de Apolo, donde se encontraban las joyas sustraídas.

Los investigadores estiman que los ladrones planificaron el golpe durante semanas, aprovechando la falta de cobertura en las cámaras exteriores del Louvre. En total, ocho piezas únicas fueron robadas, con un valor estimado de varios millones de dólares , entre ellas collares, pendientes y broches históricos pertenecientes a colecciones reales.

La Policía de Francia continúa con la búsqueda del grupo, mientras se analizan las grabaciones de las cámaras del entorno y los registros de tránsito en la zona. Se sospecha que los delincuentes podrían haber contado con apoyo logístico externo, dada la rapidez y precisión del operativo.

Galería donde se produjo el robo en el Museo del Louvre

El museo admite fallas en su sistema de seguridad

En medio del escándalo, la presidenta del Louvre, Laurence des Cars, ofreció su renuncia, aunque esta fue rechazada por el Ministerio de Cultura francés. En sus primeras declaraciones públicas desde el incidente, la funcionaria reconoció deficiencias en el sistema de vigilancia exterior del museo.

“El parque de cámaras exteriores es muy insuficiente, no cubre claramente todas las fachadas del Louvre”, admitió des Cars.

“Desgraciadamente, en el lado de la Galería de Apolo, la única cámara instalada está orientada hacia el oeste”, explicó, lo que dejó sin monitoreo directo el balcón por donde ingresaron los delincuentes.

A pesar de ello, la presidenta aseguró que las alarmas interiores sí se activaron durante el robo, aunque no lograron impedir la fuga del grupo.