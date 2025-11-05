Repudiable: un hombre acosó a Claudia Sheinbaum en plena vía pública

En la tarde del martes, un hecho insólito tuvo lugar en la Ciudad de México . La presidenta, Claudia Sheinbaim , fue acosada por un hombre mientras recorría el Centro Histórico de la CDMX .

Según informaron medios locales, el hecho sucedió mientras Sheinbaum se trasladaba a la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP). En ese trayecto, se detuvo para conversar con algunos vecinos frente a cámaras de televisión. Fue entonces cuando un sujeto se aproximó por detrás, le colocó un brazo sobre los hombros y trató de besarla.

La reacción de la presidenta fue inmediata. La mandataria evitó beso, pero el hombre persistió en el contacto físico y comenzó a tocar distintas partes de su cuerpo. En el video que trascendió en las redes sociales, se escucha a Sheinbaum decir con firmeza: "Ey, ey, ey, ey", mientras intentaba liberarse del contacto con el hombre.

En ese instante, una persona que se encontraba grabando con su celular -identificado como Juan José Ramírez Mendoza, director general de Ayudantía- intervino rápidamente y apartó al individuo. A pesar de la acción, el hombre volvió a intentar abrazarla.

Frente a la insistencia, Sheinbaum respondió: “Nos tomamos la foto, no te preocupes”, en un intento por reducir la tensión. El hombre, que aparentaba estar bajo los efectos del alcohol, pronunció algunas palabras ininteligibles.

Horas después, comenzó a circular en redes sociales un segundo video en el que se observa a la presidenta accediendo a una fotografía con el mismo sujeto. En esta nueva grabación, quien sostiene el celular para tomar la imagen parece ser la misma persona que previamente había separado al hombre de la mandataria. Una vez capturada la foto, el colaborador se interpone entre ambos, permitiendo que Sheinbaum continúe su caminata.

De acuerdo con la prensa mexicana, el hecho se registró sobre la calle República de Argentina, una de las vías del Centro Histórico. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades federales no emitieron ningún comunicado oficial ni se confirmó la identidad del hombre involucrado.

Claudia Sheinbaum presentó un plan de seguridad integral en Michoacán

La situación tomó lugar horas después de que Claudia Sheinbaum presentara en otro acto oficial una estrategia nacional centrada en la seguridad. En dicha comparecencia, realizada ese mismo martes, la presidenta anunció una “estrategia integral” para el estado de Michoacán, región ubicada en el oeste del país, donde recientemente ocurrieron hechos de violencia que incluyeron el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

Durante esa presentación, Sheinbaum abordó el despliegue de recursos federales en zonas conflictivas y la necesidad de fortalecer la coordinación entre niveles de gobierno para enfrentar a grupos delictivos.