Qué ha pasado en otras ocasiones cuando los futbolistas han mostrado pancartas políticas como los de Argentina con las Malvinas/Falklands

Las reglas de la FIFA son claras: los jugadores no deben mostrar lemas políticos y, si lo hacen, serán sancionados.

La pancarta de "Las Malvinas son argentinas" que alzaron varios jugadores albicelestes tras la semifinal del Mundial contra Inglaterra este miércoles en Atlanta, podría acarrear al equipo que dirige Lionel Scaloni una sanción por parte de la FIFA.

No sería la primera vez que los argentinos reciben un castigo por este asunto, ni los sudamericanos son los primeros jugadores en ser amonestados por mostrar lemas políticos o que no se ciñen estrictamente al fútbol durante un partido.

En el pasado, disputas sobre Gibraltar, Kosovo o los territorios palestinos también han generado controversia y, en ocasiones, multas y sanciones.

Las Islas Malvinas/Falklands, un territorio británico de ultramar situado en el suroeste del océano Atlántico, a 482 kilómetros frente a la costa argentina, siguen siendo objeto de una disputa de soberanía entre ambos países.

En 1982, Argentina y Reino Unido se enfrentaron en una guerra que duró 74 días por la soberanía del archipiélago.

Con estos antecedentes, la semifinal entre los dos rivales había sido considerada por la FIFA como un partido de alto riesgo, el único en este Mundial que mereció esa categoría,

Pese a los piques típicos entre las aficiones de ambos equipos, que pitaron el himno del rival y se abandonaron a cánticos para mofar a la otra selección, el partido, así como el antes y el después, transcurrió sin incidentes violentos reseñables.

Pero lo que sucedió en la cancha una vez que el árbitro pitó el final, cuando Giovani Lo Celso mostró la pancarta que antes se había visto en la grada con la reclamación sobre las Malvinas/Falklands, y que luego también sostuvieron otros jugadores, entre ellos algunos que juegan en equipos ingleses, como Lisandro Martínez, podría tener consecuencias para el equipo.

Lo que dicen las reglas

La Junta Internacional de Reglas del Fútbol (IFAB, por sus siglas en inglés), el organismo encargado de elaborar las normas del fútbol, tiene una postura clara respecto a la exhibición de banderas, lemas y símbolos políticos.

"La equipación no debe llevar ningún lema, mensaje o imagen de carácter político, religioso o personal. Los jugadores no deben mostrar ropa interior en la que figuren lemas, mensajes o imágenes de carácter político, religioso o personal, ni publicidad que no sea el logotipo del fabricante", establece el reglamento de la IFAB.

En caso de infracción, "el jugador y/o el equipo serán sancionados por el organizador de la competición, la federación nacional de fútbol o la FIFA", prosigue.

No es la primera vez que la albiceleste se enfrenta a una sanción por reclamar el archipiélago.

En 2014, de hecho, la FIFA multó a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) con US$33.000 después de que sus jugadores exhibieran una pancarta con el mismo mensaje antes de un partido amistoso contra Eslovenia previo al Mundial de ese año.

En aquel caso, recuerda el corresponsal de fútbol de la BBC, Dale Johnson, la AFA no fue sancionada hasta después del Mundial "y cabe esperar que en este caso el plazo sea similar".

Los argentinos tampoco son los primeros jugadores en mostrar lemas que pueden considerarse políticos o personales

Pero, ¿qué ha ocurrido en ocasiones anteriores?

El "Gibraltar español" de Rodri y Morata

Los jugadores españoles Álvaro Morata y Rodri (Rodrigo Hernández Cascante), fueron sancionados en 2024 por corear "Gibraltar español" durante las celebraciones de la victoria de España en la Eurocopa de 2024.

La UEFA, el órgano rector del fútbol europeo, los condenó a un partido de suspensión cada uno "por incumplir los principios generales de conducta, por violar las normas básicas de conducta decente, por utilizar eventos deportivos para manifestaciones de carácter no deportivo y por desprestigiar el fútbol, y a la UEFA en particular".

EPA

Los cánticos no se produjeron en el campo, sino en las celebraciones en la plaza de Cibeles de Madrid, ante miles de aficionados españoles después de vencer 2-1 a Inglaterra en la final de la Eurocopa.

Gibraltar es un enclave situado en el extremo sur de España que ha estado bajo dominio británico desde el siglo XVIII, y sobre el que España lleva mucho tiempo reclamando su devolución.

Ni Rodri ni Morata pudieron jugar con la selección el siguiente partido que tenía previsto España, contra Serbia.

El águila bicéfala de los suizos Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri

En el Mundial de 2018, el gesto que los suizos Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri hicieron con las manos para celebrar los goles ante Serbia también les salió caro.

Ambos jugadores son de etnia albanesa y proceden de Kosovo, donde la represión serbia contra la población albanesa solo terminó con la intervención militar de la OTAN en 1999.

Tras marcar un gol, hicieron el gesto del "águila bicéfala", que simboliza la bandera albanesa.

El gesto se interpretó como la defensa de la idea, respaldada por los nacionalistas albaneses, de una Gran Albania, que reivindica territorios sobre partes de Kosovo, Serbia, Macedonia y Grecia.

EPA

Ambos tuvieron que pagar una multa de 10.000 francos suizos (US$12.395), aunque no enfrentron la sanción de dos partidos sin jugar que se había barajado en un principio.

El que era entonces capitán del equipo, Stephan Lichtsteiner, que también celebró el gol con el mismo gesto, tuvo que pagar una multa de 5.000 francos suizos (US$6.199).

Banderas palestinas

Las banderas pueden ser también objeto de disputa durante los partidos.

La FIFA prohibió las banderas del Irán prerrevolucionario en los estadios de este Mundial, en el que ha participado Irán.

El estandarte con el sol y el león, que utilizaba el país persa antes de la Revolución Islámica de 1979, se ha convertido en un símbolo político de resistencia ante las décadas de gobierno teocrático en el país.

Sin embargo, el órgano rector del fútbol internacional no ha objetado el hecho de que el seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, ondeara la bandera palestina en la celebración de la victoria de su equipo contra Australia, pese a la controversia que generó en Israel.

"Mi corazón y mi alma están con los palestinos", dijo luego Hassan, que dedicó la victoria al pueblo egipcio como al palestino.

En las celebraciones tras ganar la Liga española, el extremo derecho y estrella del Barça y de la selección, Lamine Yamal, también ondeó una bandera palestina y fue objeto de crítica por parte de Israel, pero no de sanción por la FIFA.

Los territorios palestinos son una de las 211 federaciones miembro de la FIFA, por lo que mostrar su bandera, aclaró el organismo, no infringe el reglamento del torneo y no es objeto de sanción.

Reuters

En las competiciones de la FIFA están permitidas las banderas de todas las federaciones afiliadas, por lo que mostrarlas no constituye una manifestación política prohibida según el reglamento del Mundial, señaló.

La bandera del Irán prerrevolucionario no es un símbolo contemplado en el reglamento de la competición, de ahí su prohibición.

Brazaletes arcoíris

Aunque la FIFA defiende la igualdad y la diversidad, el organismo no parece estar dispuesto a molestar a los anfitriones de una competición si algún símbolo puede considerarse una provocación.

Es lo que ocurrió en el Mundial de 2022, que se celebró en Qatar, un país gobernado por una monarquía absolutista y muy conservadora.

la FIFA prohibió a varios capitanes de esa Copa del Mundo llevar brazaletes en apoyo a la inclusión de la comunidad LGBTQ+ como parte de la campaña "OneLove", que había lanzado la Real Federación Holandesa de Fútbol.

Los jugadores que llevaran el brazalete arcoíris se arriesgarían a recibir una tarjeta amarilla, advirtió la FIFA, y esto fue suficiente para desalentar a las selecciones y que la iniciativa no se celebrara durante el Mundial.

Homenajes personales

Los homenajes personales a compañeros fallecidos o a patrias que pasan por una desgracia también han sido objeto de sanciones en el fútbol en el pasado.

En 2010, el jugador del Espanyol, José Callejón, se vio sorprendido por una multa de 3.000 euros (US$3.439) por mostrar una camiseta con la cara de su compañero Dani Jarque, fallecido por un infarto agudo de miocardio el año anterior, cuando celebraba un gol.

Un par de meses antes, Andrés Iniesta había hecho lo mismo al celebrar un gol en la final del Mundial contra Países Bajos, sin que ello le hubiera supuesto una amonestación.

Callejón apeló la sanción y finalmente se le fue retirada.

Algo parecido le sucedió al delantero chileno Humberto Suazo que, ese mismo año y jugando en el Real Zaragoza, recibió una tarjeta amarilla por levantarse la camiseta al celebrar un gol y mostrar un mensaje que rezaba "Fuerza Chile".

El país había sufrido un devastador terremoto unos meses antes, y finalmente el organismo disciplinario del Comité de Competición de la Liga española consideró que el mensaje no podía tener interpretaciones teológicas, por lo que le retiró la sanción.

BBC

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FUENTE: BBC