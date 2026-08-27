Qué causó la avalancha y otras 3 preguntas sobre la catástrofe que dejó cientos de muertos y desaparecidos en Nepal y Tíbet

Los enormes deslizamientos de tierra y las inundaciones repentinas en la frontera entre Nepal y el Tíbet han causado daños generalizados, más de 350 personas muertas y centenares de desaparecidos.

La enorme avalancha avanzó hacia localidades del norte de Nepal, incluidas zonas populares entre montañistas y peregrinos. La frontera se encuentra a unos 64,4 km al norte de Katmandú, la capital nepalí.

Las imágenes muestran una ola de lodo y rocas arrasando edificios, carreteras y vehículos, mientras las personas huían del rápido avance del material en la región de Nuwakot.

En un video se observa una gigantesca masa de agua y barro descendiendo por un desfiladero a lo largo del río Trishuli y golpeando el puesto fronterizo de Rasuvagadhi, un complejo de varios pisos.

También se han reportado grandes crecidas en los ríos Bhote Koshi, Trishuli y Narayani.

El Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD, por sus siglas en inglés) ha advertido que podrían producirse inundaciones secundarias en los próximos días debido a los escombros arrastrados hacia los sistemas fluviales.

Entretanto, las autoridades y los científicos continúan evaluando el tamaño, la ubicación y la estabilidad de cualquier posible bloqueo.

En esta nota, hacemos un recuento de lo que se sabe hasta ahora.

1. ¿Qué causó el deslizamiento de tierra?

El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal afirmó inicialmente que se había registrado un terremoto en la frontera entre su país y el Tíbet poco antes del deslizamiento, lo que llevó a pensar que el movimiento telúrico podría haber desencadenado la tragedia.

De la misma forma, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) también informó que el evento del miércoles podía haber sido un sismo de magnitud 4,4.

Sin embargo, más adelante el organismo científico confirmó que el incidente "fue en realidad un colapso glaciar y un flujo de escombros" que "provocó impactos catastróficos aguas abajo".

"Un análisis adicional de estaciones sísmicas cercanas, ondas sísmicas de largo período e imágenes satelitales permitió determinar que el evento sísmico fue, en realidad, un colapso glaciar y un flujo de escombros, y que no se había producido ningún terremoto", señaló el USGS el jueves.

Previamente, las autoridades nepalesas también habían dicho a la BBC que un enorme bloque de hielo podría haberse desprendido de una montaña, arrastrando consigo rocas y otros sedimentos.

Se sabe que el cambio climático está acelerando el deshielo de los glaciares en la región del Hindu Kush-Himalaya y, mientras continúan las labores de rescate, los científicos intentan reconstruir con exactitud la secuencia de acontecimientos.

Simon Cook, profesor titular de Energía, Medio Ambiente y Seguridad en la Universidad de Dundee (Reino Unido) y especialista en glaciología, afirmó que "el cambio climático podría tener un impacto".

"El permafrost mantiene parcialmente unidas algunas laderas montañosas; este permafrost se está calentando, descongelando y degradando, por lo que se producirán más deslizamientos de tierra", explicó a la BBC.

Una posibilidad es que el agua procedente de las lluvias o del deshielo haya desestabilizado el terreno o el hielo en sí, provocando una reacción en cadena.

Los científicos analizarán imágenes satelitales para determinar exactamente dónde ocurrió el deslizamiento, si algún lago glaciar se vació repentinamente y dónde pudo haberse bloqueado el río. Además, estudiarán datos sobre las precipitaciones recientes.

BBC

Getty Images La avalancha tapió decenas de casas y dejó miles de damnificados.

2. ¿Pueden prevenirse estos eventos?

Los expertos señalan que peligros como los deslizamientos de tierra, las avalanchas y los colapsos de glaciares no pueden prevenirse por completo, pero sí es posible reducir sus impactos.

Cada vez se instalan más sistemas de alerta temprana en valles vulnerables y alrededor de lagos glaciares. Estos sistemas pueden monitorear los cambios en las condiciones del entorno y proporcionar un tiempo valioso para llevar a cabo evacuaciones.

Los investigadores también sostienen que una mejor cooperación transfronteriza es esencial, ya que muchos de estos peligros se originan en zonas remotas del Tíbet antes de afectar a Nepal.

"Si se hubiera originado en Nepal, podríamos haberlo visto desde aquí. Pero en incidentes como este, el sistema de intercambio de información entre países necesita fortalecerse", afirmó Basanta Raj Adhikari, experto en desastres de la Universidad Tribhuvan (Nepal), quien agregó que los mecanismos actuales de intercambio de información transfronteriza no parecen ser suficientes para responder a desastres de este tipo que evolucionan rápidamente.

A largo plazo, los expertos consideran que reducir la exposición al riesgo puede ser la defensa más eficaz.

"Los asentamientos ubicados en las riberas de los ríos también pueden ser reubicados mediante la identificación de las zonas de alto riesgo", señaló el experto.

3. ¿Cuál es el número de víctimas?

El número de fallecidos y desaparecidos todavía sigue variando.

La policía de Nepal afirmó que más de 350 personas han muerto.

En una actualización publicada el jueves por la mañana, la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal informó que 910 personas siguen desaparecidas, incluidas más de 517 turistas extranjeros.

Mientras tanto, la cadena estatal china CCTV informó el jueves que el número de desaparecidos en el desastre en el distrito tibetano de Gyirong había aumentado a 558.

Según CCTV, entre ellos hay 260 ciudadanos extranjeros, y el número de fallecidos permanecía en tres.

La Junta de Turismo de Nepal indicó el jueves que entre los cientos de turistas cuyo paradero se desconoce hay 33 ciudadanos británicos.

No está claro si algunas de las personas desaparecidas contabilizadas por Nepal y China han sido registradas dos veces.

La frontera de Gyirong es el principal paso para turistas y mercancías entre China y Nepal.

Reuters Un hombre es rescatado entre el lodo. Gobiernos de India y China se han puesto al frente de las labores de rescate en la zona.

4. ¿Cómo están respondiendo los gobiernos?

El primer ministro de Nepal afirmó que "toda la nación ha quedado conmocionada y profundamente consternada" y señaló que las autoridades coordinarán la respuesta con China.

El presidente chino Xi Jinping instó a realizar una búsqueda "total" y prometió reforzar los sistemas de monitoreo y alerta temprana para prevenir impactos secundarios.

En India, el primer ministro Narendra Modi declaró que su gobierno estaba "preparado para proporcionar a Nepal toda la asistencia humanitaria posible".

El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo sentirse "entristecido por las graves inundaciones" y añadió que los equipos y socios de las Naciones Unidas están movilizando suministros y personal en Nepal para apoyar la respuesta liderada por el gobierno.

EE.UU. ha prometido US$500.000 en ayuda, destinados a refugios de emergencia, agua potable, saneamiento y otros artículos de socorro para las comunidades afectadas.

El primer ministro británico, Andy Burnham, afirmó que el gobierno del Reino Unido hará "todo lo posible" para apoyar a los ciudadanos británicos que se encuentran en Nepal.

*con información de Pawan Raj Paudel, Olivia Ireland y Henry Moore

Getty Images Las cifras oficiales indican que al menos 291 extranjeros figuran entre los desaparecidos.

FUENTE: BBC