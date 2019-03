Carles Puigdemont, ex presidente de Cataluña, está en Bélgica, resguardándose en ese país porque en España está acusado de rebelión y podría ser detenido. Ahora, el dirigente independentista quiere ser candidato a parlamentario de la Unión Europea, cargo que le daría inmunidad y le permitiría volver a tierras catalanas. Puigdemont habló en exclusiva con MDZ Radio y reconoció que una de las consecuencias “positivas” de su candidatura sería la inmunidad, aunque aseguró que no es su objetivo. “La inmunidad es un factor secundario, pero no irrelevante. Desde el momento de la elección hay una inmunidad que me permitiría desplazarme para hacer mi trabajo con mayor tranquilidad. Pero el factor no fue ese. Hay que lanzar la voz al parlamento porque es un asunto europeo. Hay que meterlo en la agenda. Este fue el verdadero motivo”, aseguró en comunicación desde Bruselas.

Hoy, miembros de su gobierno están siendo juzgados por haber declarado la independencia de Cataluña tras aquel referéndum de 2017. En tanto, Puigdemont prefirió quedarse en Bruselas para evitar formar parte de este proceso. "Hay una parte importante de Cataluña que no quiere la independencia y un 52 ó 53 por ciento que la quiere. El tema es que la inmensa mayoría está de acuerdo en resolverlo a través de las urnas. Yo le propuse a Rajoy llegar a un acuerdo para organizar un referéndum juntos, pero tuvimos todas las puertas cerradas. El tema es si tenemos el derecho que tenemos. Queremos votar y aceptar el resultado, sea cual fuese", planteó Puigdemont en el programa "Otra manera" (MDZ Radio).

"El destino de Cataluña no puede ser otro que el que decidan sus ciudadanos, el que sea me parecerá un acto de soberanía, aunque decidan quedarse en España", agregó.

Para el catalán, la situación que se vive en España es parte de una crisis del sistema de valores que afecta a toda Europa y que por eso debe ser abordado. “Lo que se vive es la crisis de un sistema, incluso de valores europeos. Es un momento en que crecen los autoritarismos que amenazan derechos fundamentales. Podemos hablar de crisis. Hay que entender que Europa hay problemas con derechos fundamentales”, aseguró.

Sobre las acusaciones que pesan sobre él y sobre sus aliados (12 dirigentes de su confianza) aseguró que son “fake news” cuya falsedad se está comprobando. “Hay satisfacción de poder demostrar que estos grandes crímenes son fakes. Nadie ha podido demostrar algo, el uso de armas o violencia. Pero ni los fiscales ni a los abogados les preocupa. Parece que algunas decisiones ya están tomadas”, dijo. Por eso aseguró que no confía en la justicia de España, pero sí en otros estrados de países europeos, como Alemania.

Allí, Puigdemont aseguró que su anhelo es regresar lo antes posible a España, aunque entiende que eso no será posible. Sí anticipó que podría volver a Cataluña, pero a la porción que está dentro de territorio francés. “Yo no tengo confianza ni garantías del sistema jurídico español. Pero sí en la justicia alemana, a la que me he sometido. Es obvio que quiero regresar mañana si fuera posible. Podría ser que ponga un pie en Cataluña, aunque sea en territorio francés. Después de las elecciones europeas. No tengo un plan”, aseguró.

Puigdemont aseguró tener una opinión formada sobre lo que ocurre en Venezuela y cuestionó el rol de la Unión Europea y Estados Unidos. “Con Venezuela tengo opinión. Intento hacer lo mismo que exijo para Cataluña: superar el primer tuits e ir a las fuentes. Hay un tema en la narrativa de los hechos. Las peleas hoy no son solo por lo que pasa, sino por la narrativa o por el relato. Hay un problema de derechos fundamentales claramente, pero tampoco parece que Juan Guaidó tenga la solución. La crisis sigue ahí. La solución es el diálogo. El rol de la Unión Europea ha sido triste”, opinó el catalán.

Al igual que Puigdemont, en Bélgica reside el expresidente de Ecuador Rafael Correa, quien también es requerido por la justicia de su país y el año pasado habló con MDZ Radio. Consultado el catalán sobre un posible encuentro entre ambos, manifestó que "aún no. Alguna gente que defiende su causa se ha contactado conmigo, pero no hemos hablado directamente".