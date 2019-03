Tiene fecha de emisión la entrevista a solas con el papa Francisco

Este domingo, el programa español de televisión "Salvados" vivirá un momento histórico en sus 11 años con la emisión de su entrevista con el papa Francisco. Como antesala al reportaje que podremos ver en el prime time del canal conocido allí como "La Sexta", Jordi Évole adelantó algunas de las claves del encuentro.

El presentador contó que su entrevista girará alrededor de diversos temas: la homosexualidad, el aborto, el papel de la mujer en la Iglesia, los abusos sexuales cometidos en el seno de la institución e incluso los refugiados, a quienes dedicaron gran parte de la charla.

Franco, IBI y la Memoria Histórica

Aunque aseguró que no hablaron del proceso político que vive España, camino a unas elecciones generales, sí que se ocuparon de temas como la Memoria Histórica o si la Iglesia debe pagar el IBI. No obstante, hubo una cuestión que el pontífice no quiso abordar: la exhumación de Franco.

Tal como anticipó Évole, su opinión sobre la posición de la Iglesia en este asunto "fue la única pregunta que no quiso contestar, no se quiso pronunciar. Dijo que ya lo estaba llevando la Secretaría de Estado del Vaticano y dijo que se remitía a lo que ya habían hablado entre las autoridades".

"Es una de las entrevistas de mi vida"

"Es una de las entrevistas de mi vida y de la historia de Salvados", confesó el presentador a su compañera de cadena. Preguntado por el atractivo de la entrega para los no católicos, Évole aseguró que esta charla le recuerda a la que tuvieron con Pepe Mujica: "Es una entrevista para escuchar, para reflexionar, para pararnos a pensar en temas en los que normalmente no pensamos tanto... a mí me llegó lo que decía. Con discrepancias, evidentemente, ya que no estoy de acuerdo con muchas cosas que dice".

"A mí ver al Papa hablando de las concertinas que tenemos todavía en la valla de Melilla, con una entre sus manos... ese momento para mí es mágico, de una profundidad y una sensibilidad enorme. Da igual que seas católico, protestante, testigo de Jehová o Evangelista", sentenció el periodista.