Murió Ratko Mladic, el genocida conocido como "El Carnicero de Bosnia"

El genocida serbio Ratko Mladic, que perpetró la masacre de Srebrenica durante la Guerra de Bosnia, estaba preso por delitos de lesa humanidad en La Haya.

El excomandante serbio Ratko Mladic murió a los 84 años en el centro de detención de La Haya, donde purgaba una condena a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. Conocido como "El Carnicero de Bosnia", Mladic estuvo a cargo de operaciones durante la Guerra de Bosnia entre 1992 y 1995.

La Guerra de Bosnia y el genocidio El general yugoslavo estuvo a cargo de las operaciones de la Guerra de Bosnia entre 1992 y 1995, donde perpetró un genocidio y distintos crímenes de guerra por los que fue condenado por la Corte Penal Internacional a cadena perpetua.

Su nombre es símbolo de la caída de los regímenes comunistas de Europa Oriental y de las aberraciones ordenadas por Belgrado durante el desmembramiento de la República Federal de Yugoslavia. El capítulo más oscuro y recordado de esas operaciones fue la masacre de Srebrenica, donde las fuerzas de Mladic asesinaron a unos 8.000 bosnios musulmanes, principalmente hombres y adolescentes.

Esa zona, en el marco de la guerra entre las distintas naciones balcánicas, había sido declarada área protegida por la Organización de las Naciones Unidas, pero eso no detuvo a las fuerzas del Gobierno de Yugoslavia que avanzaron en la zona a sangre y fuego.

Detención y apelación de Ratko Mladic Por estos delitos que fue imputado, Mladic evadió a la Justicia hasta que fue detenido en Belgrado en 2011, siendo finalmente sentenciado a cadena perpetua en 2017 tras ser hallado culpable de genocidio. En 2020, apeló declarando: "El destino me puso en una posición para defender mi país que ustedes, potencias occidentales, habían devastado con la ayuda del Vaticano y la mafia occidental".