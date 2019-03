"Palito" de Obama a Trump: "¿Terminó la primaria?"

El ex presidente Barack Obama se preguntó hoy si su sucesor en la Casa Blanca, Donald Trump, se graduó al menos en la escuela primaria, y se vengó así, en un tono entre jocoso y burlón, de la puesta en duda del magnate republicano sobre su nacimiento en Estados Unidos.

Trump, de hecho, formó parte de un movimiento ultranacionalista que dudaba del lugar de nacimiento de Obama, presidente de Estados Unidos entre 2009 y 2017.

Obama nació en Honolulu, Hawaii, en 1961, y es hijo de madre blanca estadounidense y padre keniata.

Ahora, los dichos del ex mandatario llegaron, según informó el semanario The New Yorker, después de que el ex abogado del presidente, Michael Cohen, aseguró en el Congreso que Trump amenazó a las cúpulas de la escuela secundaria y de las universidades a la que asistió para que no publicaran los resultados sobre su desempeño y sus exámenes.

"Aunque la Constitución no requiere que un presidente tenga un diploma de primaria, sería bueno saber si lo tiene", dijo, provocativo, Obama, quien invitó a su sucesor a que demuestre "de una vez por todas" que completó la escuela primaria, según la agencia de noticias ANSA.

El ex presidente se unió así a un creciente movimiento que duda que Trump haya ido a la escuela primaria.

Al igual que con el movimiento ultranacionalista, que obligó a Obama a presentar el certificado de nacimiento en Hawai para poner fin a especulaciones según las cuales había nacido en Kenia, ahora los detractores de Trump pretenden ver el diploma de primaria del actual presidente.

"Trump dijo que asistió a la escuela primaria, y todo lo que pregunto es: ¿dónde están las pruebas?", deslizó incisivo Obama.