Millones en un paraíso fiscal: la nueva investigación que complicaría al expresidente paraguayo Mario Abdo

Solo diez días después de dejar su cargo, el 23 de agosto, Abdo presentó la declaración jurada de bienes con un patrimonio que ascendía a casi 22 mil millones de guaraníes, lo que en dólares equivaldría a unos US$3 millones . Pero fuera de los papeles algunos números parecerían no ser del todo certeros. El expresidente posee dos empresas de distribución de asfalto, llamadas Aldia SA y Createc SA . Según la declaración jurada, a la que MDZ pudo acceder, las acciones que posee Abdo sobre estas sociedades tienen un valor de aproximadamente US$1.300.00 y US$600.000 respectivamente. Un informe de la Contraloría General de la República de Paraguay expone que, durante el lustro que Abdo fue presidente, ambas firmas obtuvieron beneficios por alrededor de US$45 millones .

Declaración jurada Abdo La última declaración jurada de Mario Abdo Benítez

Este informe detectaba, a su vez, la vinculación de empresas contratadas por el Estado paraguayo, que luego eran las principales clientes de Aldia S.A. y Createc S.A., lo que complicaría la situación de Abdo en ese círculo, además del hecho de que no declaró recibir parte de esas ganancias exorbitantes. En respuesta a esto último, el 30 de julio del 2024, ambas empresas sacaron un comunicado conjunto en defensa de su accionista mayoritario. En ese escrito aseguran que las asambleas ordinarias, entre los años 2019 y 2022, votaron por colocar las utilidades obtenidas como "reservas operativas", un mecanismo avalado por ley. En ese caso, como estas no fueron distribuidas entre los accionistas, no tendrían que aparecer en la declaración jurada antes mencionada.