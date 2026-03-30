Medio Oriente en llamas: Trump amenazó con destruir instalaciones energéticas de Irán si no se llega a un acuerdo

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Día 31: Donald Trump amenazó con destruir las instalaciones energéticas de Irán

Este lunes 30 de marzo, se cumplieron 31 días del inicio de la guerra en Medio Oriente. A continuación, los acontecimientos más importantes de esta jornada:

Estados Unidos insiste con las negociaciones y señalaron "fracturas internas" en el régimen iraní

El presidente de los Estados Unidos declaró que continúa en tratativas para alcanzar un acuerdo y, así, ponerle fin a la guerra. No obstante, advirtió que, en caso de que Irán no reabra el paso del estrecho de Ormuz, podría sufrir ataques estadounidenses contra sus pozos petroleros, centrales eléctricas y la isla de Kharg.

"Estados Unidos de América está en conversaciones serias con un régimen nuevo y más razonable para poner fin a nuestras operaciones militares en Irán. Se han logrado grandes avances, pero si por alguna razón no se llega pronto a un acuerdo, lo cual es probable, y si el estrecho de Ormuz no se abre inmediatamente al tráfico marítimo, concluiremos nuestra estancia en Irán destruyendo por completo todas sus centrales eléctricas, pozos petrolíferos y la isla de Kharg (¡y posiblemente todas las plantas desalinizadoras!), que deliberadamente aún no hemos tocado. Esto será en represalia por los numerosos soldados y otras personas que Irán ha masacrado durante los 47 años de "Reinado del Terror" del antiguo régimen", expresó en un comunicado en su red social Truth Social.

La isla de Jarg concentra la mayor parte de las exportaciones de crudo de Irán, por lo que su control tendría un fuerte impacto tanto en la economía iraní como en el mercado energético global.

Posteriormente, Irán volvió a negar que mantenga negociaciones directas con Estados Unidos, pero sí reconoció el intercambio de mensajes a través de intermediarios como Pakistán.

"No hemos tenido ninguna negociación directa con Estados Unidos hasta el momento”, dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei. El diplomático aseguró que lo que hasta ahora se han recibido son mensajes “a través de intermediarios sobre el interés de Estados Unidos en negociar", pero calificó las propuestas recibidas como “demandas excesivas e irracionales”.

Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, habló al respecto horas más tarde: "Hay algunas fracturas internas allí (en el liderazgo iraní). Y, al final, creo que si hay personas en Irán que ahora, dadas todas las circunstancias, están dispuestas a encaminar a su país en una dirección diferente, eso sería algo positivo", dijo.

"Lo que te dicen o lo que hacen público al mundo no refleja necesariamente lo que dicen en nuestras conversaciones. Pero al final, tenemos que ver si esas personas terminan siendo las que están a cargo, si son las que tienen el poder para cumplir. (...) Tenemos la esperanza de que ese sea el caso", indicó.

Irán confirmó la muerte del jefe del Estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria iraní confirmó este lunes la muerte del comandante de su Armada, el contralmirante Alireza Tangsiri, a causa de las heridas sufridas en un ataque “mientras organizaba y reforzaba las fuerzas y el escudo defensivo de las islas y costas utilizadas por los enemigos agresores”.

“Tal como lo han demostrado en estos días los combatientes de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria, que en ausencia de este valiente comandante han mantenido golpes contundentes y una dirección firme en el escenario del estrecho de Ormuz”, indicó el comunicado.

Por su parte, Scott Bessent, el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, habló sobre la situación en Ormuz: "Cada día vemos transitar un número creciente de buques (por el estrecho) pero, con el tiempo, Estados Unidos retomará el control y se restablecerá la libertad de navegación, ya sea mediante escoltas estadounidenses o a través de una escolta multinacional", dijo en una entrevista en Fox News.

Israel reculó y otorgó al patriarca latino acceso "pleno e inmediato" al Santo Sepulcro

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, revocó la madrugada del lunes la prohibición de entrada al Santo Sepulcro a la máxima autoridad católica en Tierra Santa, el patriarca latino Pierbattista Pizzaballa, y dijo que puede "celebrar servicios religiosos según desee".

"He dado instrucciones a las autoridades competentes para que se le conceda al Cardenal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino, acceso pleno e inmediato a la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén", dijo Netanyahu en X en un nuevo comunicado anoche, tras haber justificado su veto a la basílica por motivos de "seguridad".

Francia reunió un G7 excepcional de Finanzas, Energía y Bancos Centrales para abordar la guerra

La idea de la reunión, dijo el ministro francés de Economía y Finanzas, Roland Lescure, "es seguir la evolución de la situación, intercambiar diagnósticos, en particular sobre las posibles perturbaciones en curso, algunas de las cuales se están produciendo en Asia".

El objetivo será analizar la situación económica global en un contexto marcado por la convergencia de crisis energéticas, presiones inflacionarias y desafíos macroeconómicos, según había avanzado Lescure la semana pasada al anunciar su convocatoria: se trata de "entender qué está ocurriendo", señaló.

Estados Unidos dice que debería "revisar" su relación con la OTAN luego de la guerra

"En un momento de necesidad para Estados Unidos (...) tenemos países como España, un miembro de la OTAN al que estamos comprometidos a defender, negándonos el uso de su espacio aéreo y presumiendo de negarnos el uso de sus bases. Y hay otros países que también han hecho eso", dijo Marco Rubio durante una entrevista con Al Jazeera.

"Si la OTAN se trata solo de que nosotros defendamos a Europa mientras ellos nos niegan derechos de bases cuando los necesitamos, entonces no es un muy buen acuerdo. Todo esto lo tendremos que revisar", amplió el Secretario de Estado.

Israel legalizó la pena de muerte por horca para condenados por asesinato terrorista

El pleno de la Knéset (Parlamento israelí) aprobó este lunes la reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para los culpables de asesinato terrorista, una medida que las organizaciones de derechos humanos denuncian que se aplicará en la práctica a los palestinos y no a los ciudadanos judío-israelíes.

El texto, aprobado con 62 votos a favor y 48 en contra, obliga -salvo excepciones sin definir- a los tribunales militares israelíes a imponer dicha pena a los palestinos residentes en Cisjordania ocupada, mientras que a los tribunales ordinarios que juzgan a ciudadanos israelíes les da la posibilidad de aplicar en su lugar la cadena perpetua y estipula más condiciones para imponerla.

Ataque contra la refinería de Haifa: se incendió la mayor planta de petróleo de Israel

En una nueva escalada del conflicto regional, la refinería de petróleo de Haifa, la instalación de procesamiento de crudo más grande de Israel, sufrió este lunes un grave ataque que provocó un incendio masivo en sus estructuras. Aunque los servicios de emergencia confirmaron que no se registraron víctimas fatales, el impacto golpea directamente el corazón del suministro energético israelí.

Líbano: tres cascos azules fallecieron y las autoridades advirtieron cualquier intento de guerra civil

La misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) anunció que dos de sus miembros murieron este lunes a causa de una explosión mientras viajaban en un vehículo por el sur del Líbano, lo que eleva a tres el número de cascos azules fallecidos en las últimas 24 horas.

"Dos pacificadores de la FINUL murieron trágicamente hoy en el sur del Líbano, cuando una explosión de origen desconocido destruyó su vehículo cerca de Bani Hayyan (...) Este es el segundo incidente mortal en las últimas 24 horas", denunció en un comunicado.

El número de muertos por la ofensiva israelí en marcha contra el Líbano desde hace casi un mes se eleva ya a 1.247, entre ellos 124 niños, y el de heridos asciende a 3.680, de los que 418 son también menores.

En esta línea, el presidente libanés, Joseph Aoun, aseguró que las autoridades continúan con sus esfuerzos para promover el inicio de negociaciones con Israel y advirtió contra cualquier intento de arrastrar al país a una guerra civil, entre crecientes tensiones entre comunidades.

"Nadie en el Líbano quiere que estalle una guerra civil y aquellos que intenten pescar en aguas turbulentas carecerán de éxito en sus esfuerzos", agregó Aoun sobre cualquier actor que trate de aprovecharse del caos de la guerra para provocar nuevos problemas. "La situación en el sur es trágica debido a las graves violaciones cometidas por Israel y continuamos los contactos internacionales para impulsar las negociaciones con Israel", apuntó el presidente.

Por su parte, el Ejército de Israel mató en un ataque en Beirut este lunes a un supuesto mando de la unidad del grupo chií Hizbulá que coordina sus relaciones con las organizaciones palestinas. Se trata de Hamza Ibrahim Rakin, vicecomandante de la Unidad 1800, la cual estaría a cargo de la coordinación de dichos grupos que operan en el Líbano, Gaza, Siria y Cisjordania.

En paralelo, el Ministro de Defensa de Israel, Israel Kazt, anunció la muerte de un soldado israelí de 19 años en el sur del Líbano, lo que eleva a seis la cifra de uniformados fallecidos.