"Los demócratas estaban destruyendo nuestro país": Donald Trump ante el Congreso

Live Blog Post

"Salve a Estados Unidos"

En un tramo de su discurso, Trump se dirigió directamente a la banca demócrata. “Les pido que aprueben la ley ‘Salve a Estados Unidos’. Dejen de proteger a los criminales y establezcan sanciones para los funcionarios que bloquean la deportación de extranjeros con antecedentes, en muchos casos asesinos. Debería darles vergüenza”, lanzó desde el estrado.

El jede de Estado republicano vinculó el debate migratorio con la seguridad pública y buscó instalar la idea de que existe una resistencia política deliberada a endurecer las políticas de expulsión de parte del Partido Republicano.

En ese marco, aseguró que “los inmigrantes ilegales no pueden votar” y advirtió sobre supuestos fraudes en los comicios. Reclamó que todos los electores presenten identificación y prueba de ciudadanía, y volvió a cuestionar el voto por correo, una modalidad que ha criticado reiteradamente desde las elecciones de 2020.