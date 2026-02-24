"Los demócratas estaban destruyendo nuestro país": Donald Trump ante el Congreso
Donald Trump y un nuevo discurso del Estado de la Unión 2026 ante el Congreso, en medio de la disputa con la Corte Suprema y la mala imagen negativa.
Este martes 24 de febrero por la noche, el presidente Donald Trump ofrece el discurso del Estado de la Unión 2026 ante el Congreso de Estados Unidos. La intervención será seguida por millones de personas en todo el país y también contará con opciones de transmisión y análisis en español del mismo.
Como marca la tradición institucional en Estados Unidos, el jefe de Estado se presenta ante el Congreso para informar sobre la situación del país y detallar sus principales ejes de gestión. El discurso del Estado de la Unión se trata de uno de los momentos más relevantes del calendario político en Estados Unidos, ya que permite al presidente exponer el estado general del país y marcar agenda.
La intervención llega después de una semana compleja para Donald Trump. En medio de un conflicto abierto con la Corte Suprema que dejó sin efecto el esquema arancelario global impulsado por el presidente.
En paralelo, la economía estadounidense muestra signos de ralentización acompañado con un repunte de la inflación.
A esto se le suma la imagen engativa creciente del mandatario republicano en las encuestas de cara a las elecciones de medio término a celebrarse en noviembre de este año.