Este martes, Donald Trump expone el discurso del Estado de la Unión ante el Congreso de Estados Unidos.
"Los demócratas estaban destruyendo nuestro país": Donald Trump ante el Congreso

Donald Trump y un nuevo discurso del Estado de la Unión 2026 ante el Congreso, en medio de la disputa con la Corte Suprema y la mala imagen negativa.

Facundo Martín Pascal

Este martes 24 de febrero por la noche, el presidente Donald Trump ofrece el discurso del Estado de la Unión 2026 ante el Congreso de Estados Unidos. La intervención será seguida por millones de personas en todo el país y también contará con opciones de transmisión y análisis en español del mismo.

Como marca la tradición institucional en Estados Unidos, el jefe de Estado se presenta ante el Congreso para informar sobre la situación del país y detallar sus principales ejes de gestión. El discurso del Estado de la Unión se trata de uno de los momentos más relevantes del calendario político en Estados Unidos, ya que permite al presidente exponer el estado general del país y marcar agenda.

La intervención llega después de una semana compleja para Donald Trump. En medio de un conflicto abierto con la Corte Suprema que dejó sin efecto el esquema arancelario global impulsado por el presidente.

En paralelo, la economía estadounidense muestra signos de ralentización acompañado con un repunte de la inflación.

A esto se le suma la imagen engativa creciente del mandatario republicano en las encuestas de cara a las elecciones de medio término a celebrarse en noviembre de este año.

"Salve a Estados Unidos"

En un tramo de su discurso, Trump se dirigió directamente a la banca demócrata. “Les pido que aprueben la ley ‘Salve a Estados Unidos’. Dejen de proteger a los criminales y establezcan sanciones para los funcionarios que bloquean la deportación de extranjeros con antecedentes, en muchos casos asesinos. Debería darles vergüenza”, lanzó desde el estrado.

El jede de Estado republicano vinculó el debate migratorio con la seguridad pública y buscó instalar la idea de que existe una resistencia política deliberada a endurecer las políticas de expulsión de parte del Partido Republicano.

En ese marco, aseguró que “los inmigrantes ilegales no pueden votar” y advirtió sobre supuestos fraudes en los comicios. Reclamó que todos los electores presenten identificación y prueba de ciudadanía, y volvió a cuestionar el voto por correo, una modalidad que ha criticado reiteradamente desde las elecciones de 2020.

"Es desafortunado"

“Hace cuatro días llegó un fallo desafortunado de la Corte Suprema, pero casi todos los países y corporaciones quieren mantener los acuerdos que ya firmaron. A pesar de ese dictamen decepcionante”, lanzó Donald Trump ante el Congreso, con varios jueces del máximo tribunal sentados a pocos metros.

Trump contra la Corte

El viernes pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que los aranceles impuestos por la Casa Blanca al amparo de una ley de emergencia económica resultaban inconstitucionales, al considerar que excedían las facultades del Poder Ejecutivo. El fallo representó un revés directo para uno de los pilares de la estrategia económica de Trump.

La decisión no solo afecta lo que es la herramienta de presión comercial más relevante que el presidente utilizaba para negociar ventajas con otros países. El pronunciamiento judicial introduce así un límite institucional en una de las políticas más distintivas de su administración.

"Mi administración redujo la inflación"

El presidente estadounidense defendió el desempeño de su gestión en materia inflacionaria. Insistió en que heredó “la peor inflación en la historia de nuestro país” durante la administración de Joe Biden, y aseguró que en apenas un año logró revertir esa tendencia. “En 12 meses mi administración redujo la inflación básica al nivel más bajo en más de cinco años”, sostuvo ante el Congreso.

Donald Trump defiende su gestión económica ante el Congreso

Trump también destacó la evolución de los mercados financieros. Afirmó que, desde las elecciones, el mercado bursátil marcó 53 nuevos máximos históricos, un dato que presentó como prueba de confianza en su liderazgo económico.

En la misma línea, aseguró que su gobierno consiguió atraer más de 18 billones de dólares en inversiones durante el primer año de mandato, reforzando la narrativa de recuperación y expansión que busca instalar en el arranque de su nueva etapa en la Casa Blanca.

Trump sobre Venezuela

"Acabamos de recibir de nuestro nuevo amigo y socio, Venezuela, más de 80 millones de barriles de petróleo", disparó el jefe de Estado.

Aún no está claro el alcance de los cambios en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por tropas de Estados Unidos.
Donald Trump aseguró que Estados Unidos ya recibió más de 80 millones de barriles de petróleo provenientes de Venezuela, una cifra superior a los 50 millones que había mencionado días atrás en un acto en Georgia. “Hemos recibido más de 80 millones de barriles de petróleo de nuestro nuevo amigo y socio Venezuela”, afirmó, al destacar lo que presentó como un giro estratégico en la relación energética entre ambos países.

En paralelo, reivindicó la política energética doméstica de su administración. Sostuvo que la producción de gas natural estadounidense alcanzó el nivel más alto de su historia y lo atribuyó al cumplimiento de su promesa de campaña de expandir la explotación de hidrocarburos. “Perforar, cariño, perforar”, reiteró, recuperando uno de sus lemas más característicos.

El mandatario también señaló que Washington prevé mantener el control sobre las ventas y los ingresos del petróleo venezolano de manera indefinida, tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas el 3 de enero. Además, planteó que espera que empresas estadounidenses inviertan hasta 100.000 millones de dólares para reactivar la industria energética venezolana y devolverla a sus niveles históricos de producción, con un esquema de reparto de ganancias entre Venezuela, Estados Unidos y las compañías involucradas.

"Una transformación sin precedentes"

Donald Trump abrió su mensaje con un repaso enfático de la economía y el escenario internacional, bajo una premisa clara: aseguró que recibió un país en dificultades y que, tras un año de gestión, logró revertir el rumbo. Habló de una “transformación sin precedentes” y definió el momento actual como “un cambio radical para la historia” de Estados Unidos. Según sostuvo, la economía “está creciendo como nunca antes”.

image

La escena acompañó el tono. Desde las bancas republicanas se escuchó el clásico “USA, USA”, mientras el presidente enumeraba lo que considera logros centrales de su administración. Afirmó que la frontera está “segura”, que “los enemigos tienen miedo” y que tanto las Fuerzas Armadas como las fuerzas de seguridad atraviesan un momento de fortaleza. “Estados Unidos vuelve a ser respetado como nunca antes”, insistió.

En materia migratoria, Trump aseguró que en los últimos nueve meses no se admitió a ningún inmigrante ilegal y que el ingreso de fentanilo por la frontera se redujo en un 56%, una cifra que calificó como récord. También afirmó que la tasa de homicidios registró “la mayor caída de la historia” y que el nivel actual es el más bajo en más de 125 años.

En el frente económico interno, puso el foco en el mercado inmobiliario: señaló que las tasas hipotecarias son las más bajas en cuatro años y que continúan descendiendo. Según detalló, el costo anual de una hipoteca nueva típica se redujo en casi 5.000 dólares desde su llegada a la Casa Blanca.

“Estados Unidos es hoy más próspero y poderoso que nunca”

El presidente republicano aseguró que el país atraviesa una “nueva era dorada” y sostuvo que su administración logró encaminar a la nación hacia el futuro, al tiempo que cuestionó con dureza el rumbo de la gestión anterior.

Donald Trump hizo su ingreso al recinto

El jefe de Estado saludó a los jueces, en medio de la tensión luego deel revés que la Corte Suprema le dio a Trump al declarar inválidos a los aranceles que caracterizaron el inicio de su segundo mandato.

Quiénes transmiten el discurso de Donald Trump y cómo verlo en español

Diversas cadenas nacionales confirmaron que emitirán en vivo el mensaje presidencial. Entre ellas se encuentran:

  • ABC
  • PBS
  • Fox News
  • NBC
  • CNN
  • Telemundo

En el caso de CNN y Telemundo, habrá cobertura con enfoque en español. Según se informó, en CNN se ofrecerá un comentario en español a cargo del senador por California, Alex Padilla. Por su parte, ABC News difundirá la respuesta oficial de la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, quien recientemente cobró notoriedad tras emitir órdenes ejecutivas para impedir la colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

A qué hora comienza el discurso

El comienzo del discurso en Argentina podrá verse desde las 23 horas de este martes 24 de febrero. Mientras que en Estados Unidos, el inicio del mismo está previsto para los siguientes horarios en territorio estadounidense:

  • 18:00 horas – Pacífico
  • 19:00 horas – Montaña
  • 20:00 horas – Centro
  • 21:00 horas – Este

Millones de televidentes seguirán la transmisión en directo desde sus hogares, atentos a los anuncios y definiciones políticas que pueda realizar el mandatario.

