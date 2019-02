La polémica por los 400 estudios científicos chinos en los que se teme se emplearon órganos de presos ejecutados

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó una entrevista en uno de sus boletines con Haibo Wang, director del Sistema de Respuesta de Trasplante de Órganos del Ministerio de Salud (Bulletin of the World Health Organization, Volumen 90, noviembre de 2012, páginas 793-868). Haibo señaló en la entrevista que "Jiefu Huang ya afirmó públicamente en 2007 que China no puede continuar dependiendo de órganos de prisioneros y es hora de desarrollar un sistema de donaciones ético y sostenible".