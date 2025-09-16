La histórica derecha británica en problemas: 15 dirigentes se van al nuevo partido de ultraderecha

Un nuevo quiebre interno golpea al Partido Conservador del Reino Unido , luego de que la ex secretaria de Estado de Sanidad, Maria Caulfield, confirmara su pase a Reform UK (partido derecha), la fuerza liderada por Nigel Farage . Con su salida, ya son 15 los diputados y exdiputados conservadores que abandonaron las filas "tories" para sumarse al espacio populista en ascenso.

Caulfield explicó que el partido conducido por Kemi Badenoch "se aleja cada vez más" de sus convicciones y advirtió: "si eres un conservador de derechas, el futuro es Reform". Su decisión se conoció apenas 24 horas después de que Danny Kruger, hasta entonces portavoz de Trabajo y Pensiones, se convirtiera en el primer parlamentario en funciones en abandonar el bloque oficialista.

La líder conservadora reconoció la magnitud de la crisis y sostuvo que su fuerza atraviesa "un periodo duro y accidentado". Aceptó además que, tras la derrota electoral de 2024, la recuperación de la confianza ciudadana llevará tiempo. "Habrá gente que no tenga paciencia y salte al partido que va bien en las encuestas", admitió.

Reform UK es un partido político británico fuertemente euroescéptico cuya principal reivindicación fue la salida del Reino Unido de la Unión Europea, conocida como brexit.

La oposición laborista reaccionó con dureza. Un portavoz calificó a Reform UK como "un hogar cómodo para conservadores que destrozaron los servicios públicos del Reino Unido y hundieron la economía, dejando a las familias con hipotecas imposibles y precios desorbitados".

Las encuestas confirman el avance del partido de Farage, que concentra entre 30 y 35 % de intención de voto, por encima del 20 a 25 % que registran los laboristas y el 15 a 20 % de los conservadores. El crecimiento de Reform UK amenaza no solo a la histórica fuerza conservadora, sino también al oficialismo, en especial en distritos con fuerte impronta proBrexit.

El próximo test electoral se dará en mayo, con elecciones municipales parciales en Inglaterra y comicios autonómicos en Escocia y Gales, donde se medirá el impacto real de esta reconfiguración del mapa político británico.

Quién es Nigel Farage

Nigel Farage, de 61 años, es una de las figuras más reconocidas de la política británica y el rostro visible del euroescepticismo desde hace casi tres décadas. Hijo de un corredor de bolsa, nació en Kent y estudió en la escuela privada Dulwich College, en el sur de Londres. Nunca asistió a la universidad: a los 18 años decidió dedicarse al mundo financiero y en 1982 comenzó a trabajar como comerciante en la Bolsa de Metales de Londres.

Su carrera política se desarrolló primero en el Parlamento Europeo, donde fue diputado durante años. Desde allí impulsó con fuerza la causa del Brexit como líder del Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP). Más tarde encabezó el Partido del Brexit y hoy es el máximo referente de Reform UK. A pesar de haberse presentado en siete ocasiones como candidato al Parlamento británico sin conseguir una banca, busca ahora un octavo intento con el impulso de las encuestas que lo colocan como favorito.

Nigel Farage se asombra al ver una barbería que no sea turca en el Reino Unido.

Farage ha mantenido también una fuerte presencia mediática, lo que le permitió consolidar su perfil como referente de la derecha británica. Entre las promesas políticas de Reform UK se destacan propuestas en materia migratoria, como congelar la inmigración no esencial, alcanzar la “inmigración neta cero” y deportar de manera inmediata a los delincuentes extranjeros. En política exterior, plantea abandonar el Convenio Europeo de Derechos Humanos y reducir en un 50 % la ayuda internacional.

En economía, propone elevar el mínimo no imponible del impuesto a la renta a 20.000 libras, aumentar el umbral para el impuesto a las empresas a 100.000 libras, eliminar el tributo a la herencia para patrimonios menores a dos millones y simplificar el sistema tributario con menos regulaciones. En materia de seguridad, impulsa la creación de 10.000 nuevas plazas en prisiones y un aumento del número de policías.

En el plano personal, Farage estuvo casado dos veces y tiene cuatro hijos. A lo largo de su trayectoria fue descrito por excompañeros de colegio como un joven con inclinación a provocar con declaraciones polémicas, un rasgo que trasladó a su estilo político, caracterizado por un discurso directo y confrontativo.