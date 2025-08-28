Kim Jong Un y otros líderes asistirán al desfile militar de China por el Día de la Victoria

Kim Jong Un, líder de Corea del Norte, y otros referentes mundiales estarán en el gran desfile militar, en el que China mostrará parte de su poder bélico.

Kim Jong Un se verá en China con su socio, Xi Jinping. Foto: Agencia Central de Noticias de Corea

El líder norcoreano, Kim Jong Un, visitará China para acudir al desfile militar del 3 de septiembre por el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, seis años después de su último desplazamiento a China, en un viaje inusual en el que coincidirá con el presidente ruso, Vladimir Putin, y otros 25 jefes de Estado y de gobierno.

Kim "visitará pronto la República Popular China por invitación de (el presidente chino) Xi Jinping", ha indicado la agencia de noticias estatal norcoreana, KCNA, sobre un evento en el que se espera que el mandatario chino pase revista a las fuerzas armadas del país en la plaza de Tiananmen.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores del gigante asiático ha confirmado la asistencia de Kim, así como la de dirigentes de una veintena de países más, incluidos Rusia, Armenia, Cuba, Birmania, Irán, Bielorrusia, Pakistán y Venezuela.

Kim Jong un sigue liderando con fuerza y decisión a su país. Foto: EFE Kim Jong Un vuelve a la China de Xi Jinping. Foto: Efe EFE

El viaje de Kim Jong Un a China En respuesta a la confirmación de la visita de Kim a China, el jefe de la oficina presidencial de Corea del Sur, Kang Hoon Sik, ha asegurado que Seúl ya era consciente del desplazamiento antes de que se anunciara oficialmente y ha vinculado la cumbre de este lunes entre los presidentes estadounidense y surcoreano, Donald Trump y Lee Jae Myung, respectivamente, con este hecho.