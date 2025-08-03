Israel le exige a Netanyahu una solución rápida a la crisis por rehenes: videos multiplican la ira

La crisis por el ingreso de alimentos comenzó a tomar en Israel un giro distinto al que se había visto hasta ahora. El premier Benjamin Netanyahu se vio forzado en las últimas 48 horas a mostrar un esquema de apertura de alimentos y tratar de comenzar a explicar por qué hasta ahora el mundo no ve que llegue la asistencia de distintos países a los ciudadanos que viven en la franja de Gaza .

En medio de la situación del gobierno de Netanyahu, el clima contra Hamás volvió a recalentarse en las principales ciudades de Israel, cuando hoy a la mañana se conocieron las fotos de uno de los rehenes que la organización terrorista mantiene en los túneles de Gaza en una situación de delgadez extrema y sometido a trabajo forzados .

Son dos caras de un conflicto que pareció acelerarse en las últimas horas, pero que aún no tiene ninguna garantía de haber terminado.

En Israel, hay protestas internas contra del gobierno de Netanyahu por la estrategia en medio de esta crisis y en reclamo, además, a la devolución de los 50 rehenes retenidos por Hamas, de los cuales se presume que entre 22 y 23 estarían con vida.

La oposición a Netanyahu parece cada vez más unida , lo que no significa que el premier israelí tenga por ahora complicada su carrera hacia las elecciones del año próximo. No está claro aún en Israel que exista una alternativa de gobierno y esa es la mayor fuerza que tiene en este momento el premier para el que la guerra sigue siendo el principal elemento de fuerza.

Ayer hubo manifestaciones en varias ciudades de Israel en contra de Netanyahu, pero tuvieron especial fuerza en Tel Aviv y Jerusalén. Precisamente en Tel Aviv, las protestas se hicieron frente a la residencia particular del primer ministro que, curiosamente, está ubicada sobre la calle Gaza, elemento que la oposición y la prensa local recuerdan en cada momento y en “Hostage Square”.

El reclamo por los rehenes de Hamás

Las imágenes de los secuestrados por Hamas se multiplican en todo el país. No hay plaza, calle, colegio u oficina pública que no muestre la cinta amarilla y la cara de los secuestrados. En esa recopilación de imágenes aparecen tanto los vivos como los muertos.

Fotos de una familia asesinada por Hamas en la puerta de su casa incendiada en el kibutz de Nir Oz Fotos de una familia asesinada por Hamas en la puerta de su casa incendiada en el kibutz de Nir Oz. Rubén Rabanal | MDZ

Israel, en ese sentido, no diferencia en el reclamo: la guerra no se va a terminar hasta que no sean devueltos los rehenes, ya sea los cuerpos de los muertos o los vivos.

Rehenes y familiares desaparecidos Rehenes y familiares desaparecidos. Rubén Rabanal | MDZ

Las caras de las víctimas de Hamás Las caras de las víctimas de Hamás Rubén Rabanal | MDZ

La aparición de los videos de Evyatar David y Rom Braslavski en un estado físico calamitoso, mostrados por terroristas en la Franja de Gaza y contraponiéndolos a imágenes de niños palestinos desnutridos no hizo más que aumentar el odio a Hamas y la presión sobre el gobierno de Israel para que se encuentre una solución en el corto plazo.

La respuesta de Benjamin Netanyahu

Además en medio de las acusaciones internacionales, Israel redobló la campaña para mostrar qué multiplica la apertura a la asistencia alimentaria a Gaza. Frente a las presiones internacionales, esa estrategia de comunicación se volvió esencial para Netanyahu, que ya está haciendo cuestionado, inclusive desde muchos de sus aliados. El Gobierno anunció que se encuentran habilitados siete pasos hacia Gaza, incluido uno desde territorio egipcio, y comenzó a mostrar fotos de camiones y alimentos estacionados del otro lado de la frontera a la espera de la distribución. Nada indica que esto sirva para bajar la tensión.

Esta tarde, además, volvieron los ataques con drones en el sur del país, con incursiones desde Gaza hacia el territorio de Israel. Al menos en tres ocasiones se dispararon las alertas en la zona de frontera y en la ciudades cercanas a Gaza.

Israel, después del Shabbat, se encuentra hoy en otro día sagrado de duelo y ayuno. A pesar de eso la tensión no afloja y se acerca otra noche en la que muchos siguen mirando al cielo.