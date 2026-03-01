Israel confirma que descabezó a la cúpula militar iraní y golpeó su sistema de defensa

En un comunicado filtrado a la prensa, el ejército israelí informó que en la reciente operación militar en Irán se "eliminó" a siete miembros de la jerarquía militar del país persa. El texto confirma que "las Fuerzas de Defensa de Israel eliminaron al Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes en Teherán .

Como parte del ataque inicial de la Operación "León Rugiente", la Fuerza Aérea Israelí, guiada por la inteligencia de las FDI, atacó y eliminó a siete miembros de la cúpula de seguridad iraní que se habían reunido en varios puntos de Teherán.

Tras la eliminación de los siete altos mandos, las FDI confirman que entre los eliminados en los ataques se encontraba Abdolrahim Mousavi, quien se desempeñaba como Jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas.

Mousavi fue uno de los oficiales militares de mayor rango y sucesor de Mohammad Bagheri, Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, quien fue eliminado en el ataque inicial de la "Operación León Ascendente" en junio de 2025.

Antes del lanzamiento de la Operación "León Ascendente", Mousavi se desempeñó como comandante del ejército iraní y ocupó varios puestos clave de seguridad. Como parte de su función, fue responsable de la gestión del aparato de seguridad iraní y supervisó el lanzamiento de cientos de misiles balísticos hacia territorio israelí, que causaron la muerte de civiles israelíes durante la operación.

La mayoría de los altos mandos militares de la cúpula de seguridad iraní han sido eliminados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Con el lanzamiento de la operación preventiva, la Fuerza Aérea Israelí ha eliminado a 40 altos mandos en un ataque considerado histórico por las fuerzas de defensa de Israel.

Asimismo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han desmantelado la mayoría de los sistemas de defensa aérea en el oeste y centro de Irán y están allanando el camino para establecer la superioridad aérea sobre los cielos de Teherán.

La Fuerza Aérea Israelí continúa operando ampliamente, tanto en defensa como en ataque, con el objetivo de eliminar las amenazas que se ciernen sobre el Estado de Israel".