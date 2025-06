Irán asegura que "no hay un acuerdo sobre un alto al fuego" con Israel

El ministro de Exteriores de Irán , Abás Araqchí, aseguró que "no hay un acuerdo sobre un alto al fuego ni un cese de operaciones" con Israel , a pesar del anuncio previo del presidente estadounidense, Donald Trump , de un "alto al fuego total" entre ambos países.

"Por el momento, no hay un acuerdo sobre un alto al fuego o un cese de las operaciones", declaró Araqchí en un mensaje en la red social X. "Como he dicho repetidamente, fue el régimen israelí que empezó la guerra, no nosotros", agregó.