"Incluso el silencio es aterrador": el doble miedo que enfrentan los iraníes por la represión del régimen y los ataques aéreos de EE.UU. e Israel

Una mujer de pie en la azotea escucha los sonidos de la ciudad. Esta noche, solo se percibe el zumbido sordo del tráfico. Pero ella sabe que la situación fácilmente puede cambiar.

Por lo general, son los perros los que perciben primero el sonido y luego comienzan a ladrar de manera furiosa. El ruido de los aviones. Luego, la ominosa percusión de las explosiones. Una bola naranja elevándose tras un ataque aéreo en un barrio familiar.

La BBC ha obtenido imágenes y entrevistas desde Teherán , que evocan una ciudad con los nervios a flor de piel, en constante espera de la próxima explosión y bajo el miedo implacable al aparato de seguridad del Estado.

Baran (nombre ficticio) es una empresaria de unos 30 años. Ahora siente demasiado miedo como para ir a trabajar.

"Con el inicio de los ataques con drones, nadie se atreve a salir a la calle. Si abro la puerta y doy un paso afuera, es como jugarme la vida".

Baran vive sola, pero se mantiene en constante comunicación con sus amigos.

"Con mis amigos nos enviamos mensajes a cada rato preguntando dónde está cada uno. Incluso cuando no se oye nada, el propio silencio resulta aterrador. Estoy haciendo todo lo que puedo para mantenerme con vida y ser testigo de lo que sea que depare el futuro", agrega.

Temor y represión

Al igual que tantos jóvenes iraníes, Baran vio cómo sus esperanzas de cambio quedaban destrozadas en los últimos meses.

Miles de personas perdieron la vida en enero durante la represión de las fuerzas del régimen, tras una serie de manifestaciones masivas que exigían un cambio.

"Ni siquiera puedo recordar cómo solía vivir en el pasado sin que me vengan a la mente las personas que perdí durante las protestas", dice.

"Temo por lo que pueda pasar mañana. Temo a la persona en la que me convertiré mañana. Hoy, de algún modo, sobrevivo. Pero cómo lograré superar el mañana. Esa es la verdadera pregunta. ¿Acaso llegaré a estar viva mañana?", plantea.

Ahora la represión es total. La disidencia abierta resulta imposible, pues los vigilantes del Estado están por todas partes.

Getty Images La disidencia abierta resulta imposible en Irán por los controles de seguridad.

Unas imágenes que hemos obtenido muestran a partidarios del régimen recorriendo la ciudad de noche, con banderas ondeando desde sus automóviles: un mensaje para cualquiera que pudiera sentirse tentado a protestar.

La narrativa oficial es la única permitida. La televisión estatal emite imágenes de manifestaciones y funerales.

Las entrevistas con funcionarios partidarios del régimen y con manifestantes ofrecen reiteradas denuncias contra Estados Unidos e Israel.

En la propaganda oficialista, el pueblo iraní es ensalzado por su disposición a sufrir el martirio.

Los periodistas independientes siguen intentando recabar testimonios que ofrezcan una visión alternativa y creíble, pero corren el riesgo de ser detenidos, torturados y, posiblemente, de sufrir un destino aún peor.

Como me dijo uno de ellos: "En tiempos de guerra, uno realmente no sabe de lo que son capaces".

La "ciudad de los muertos"

Solo en sus hogares es donde algunos residentes de Teherán se sienten capaces de compartir sus sentimientos.

Ese es el caso de Alí, un hombre de unos 40 años, de clase media y con formación académica, que mantenía la esperanza de que la muerte del ayatolá Jamenei, al comienzo de la guerra, trajera consigo un cambio.

Ahora ve las calles que rodean su casa repletas de fuerzas de seguridad. Hombres armados y enmascarados han establecido puestos de control.

"Es doloroso cuando salgo a la calle. La ciudad parece la ciudad de los muertos". Alí está tomando antidepresivos para, según dice, "mantenerse normal".

"Veo grupos de personas en las calles que no son en absoluto de los nuestros; son personas que apoyan al gobierno y que, en la práctica, nos han arrebatado las calles".

Varios iraníes que han hablado con la BBC describen emociones contradictorias.

Desean la caída del régimen, pero sienten que tanto ellos como su país están bajo ataque. "La situación es aterradora...", dice Alí.

Getty Images

"Los cielos de tu propio país están controlados por fuerzas enemigas. Pero, al mismo tiempo, siempre hay una esperanza en el corazón de la gente. No es que estemos apoyando a Estados Unidos o a Israel, sino que simplemente esperamos que, por un instante, ocurra algo que ponga fin al actual régimen iraní y que el pueblo sea capaz de generar un cambio", agrega.

En su apartamento, Baran se prepara para escuchar el sonido de las explosiones y envía mensajes a amigos que se encuentran en otros barrios.

"¿Sabes cuál es la diferencia entre nuestro cielo y el cielo del resto del mundo?", pregunta.

"Ellos duermen bajo las estrellas por la noche y nosotros dormimos bajo los cohetes. Ambos cielos dan luz, pero de distinta clase", lamenta.

Baran cree que la guerra podría prolongarse durante años, y que sus efectos psicológicos perdurarán aún más tiempo.

"Esta guerra no terminará pronto, porque esta guerra está dentro de nuestros hogares, dentro de las familias. La guerra ha entrado en nuestra sangre y ha entrado en nuestras vidas", dice.

Los habitantes de esta ciudad de 6.000 años viven aterrorizados ante las bombas estadounidenses e israelíes. Temen al régimen y a sus torturadores. Un pavor diario e implacable del que no hay señales de escape.

Con información adicional de Alice Doyard.

BBC

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FUENTE: BBC