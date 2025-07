Gaza, Irán y una paz frágil: la mirada de un argentino que vive hace 23 años en Israel

-¿Cómo cerrás un acuerdo con un país con como Irán, que, que tiene terroristas adentro, que ahí actúan distintos grupos terroristas, que tiene acuerdos con Venezuela, Bolivia, Colombia, Nicaragua, entre otros?

-Me preocupa y me ocupa. Hay que entender una cosa, acá nos está firmando acuerdos de paz con Irán. Se está acordando volver a la situación anterior de cese del fuego, ¿Qué quiere decir? Que Israel directamente no va a atacar Irán, Irán no va a atacar a Israel.

Lamentablemente, por más que se eliminó a gran parte de la cúpula militar, la cúpula política todavía sigue. Entonces, Irán sigue siendo gobernado por los mismos que fueron atacados. Entonces, no es un acuerdo de paz. Hay que entender que tanto a Israel como Irán no le convenía seguir con esta guerra; pero lamentablemente, en el caso de tener que reanudarlas, Israel va a estar preparado. En ese sentido realmente después de cumplir la misión por la que Israel empezó el ataque preventivo Israel dijo, en este momento no hace falta atacar más a Irán. Ahora Israel debe volver con el foco hacia la Franja de Gaza.

El costo humano y la resiliencia del pueblo israelí

-¿Qué se ganó y qué se perdió?

-Se ganó tiempo porque realmente lo que amenazaba a Israel era la capacidad que tenía Irán en transformarse en un peligro existencial. En decir que ya tenían capacidad de tener una bomba nuclear, tener misiles nucleares y poder repartirlos, no solamente tirarlos desde Irán, sino repartirlos a grupos terroristas como Hezbolá, entonces, esa amenaza se disminuyó, no desapareció. Pero realmente se ha retrasado nuevamente el plan nuclear iraní. Eso se ganó. Se ganó que también que se ha demostrado de que no le tenemos miedo a Irán. Si bien los ataques de Irán fueron algunos más duros que otros, Israel en estos 12 días soportó mejor de lo que se esperaba unos ataques iraníes. En ese sentido, Israel pudo atacar todo lo que era, no tuvo una una baja militar, no tuvo ningún avión de baja.

-Lamentablemente los que sufrieron fueron los civiles…

-Sí, claro, hubo bajas civiles, lamentablemente. Eso es lo que se tiene que mejorar. Pero la cantidad de misiles que lanzó Irán, la cantidad de drones y la cantidad que impactaron relativamente, a mí no me gusta hablar de relativizar los números porque cada vida vale mucho, pero relativamente fue menor de lo que se esperaba de una potencia como Irán.

-¿Cómo se está recomponiendo el pueblo? fundamentalmente a aquellos que perdieron todo…

-Es una semana muy dura porque todavía se está enterrando gente y se está doliendo gente. Entonces, en ese sentido el pueblo está haciendo el duelo, el pueblo está viendo cómo se reorganiza porque tenemos miles de evacuados. El pueblo como dije, poco a poco está volviendo la rutina. Es un pueblo que intenta estar resiliente, hay mucha resiliencia, pero por otro lado hay mucho dolor y mucho trauma que también hay que tratarlo.

-¿Netanyahu sigue teniendo ese apoyo que tuvo cuando comenzó la guerra?

-En algunos aspectos sí y en otros aspectos no. Porque realmente hubo unanimidad en la sociedad israelí del apoyo a Netanyahu en cuanto al ataque a Irán. Nadie vino a decir que realmente que era una guerra innecesaria porque en ese sentido todos realmente temían por el poderío de Irán. Paralelamente, si hoy el presidente Trump tiene que salir a defender a Netanyahu, quiere decir que algo no está estable porque realmente nunca vi un presidente de otro país metiéndose en el juicio interno de otro país, No sé si es para notarlo o no, pero realmente yo creo que en el momento que un país se mete en la causa interna de otro es un estilo de invasión también.

-Lo que pasa es que Trump necesita mostrar también lo que dijo en su campaña que en 6 meses terminaba con la guerra en Medio Oriente…

-Ya se está hablando mucho de retomar los acuerdos de Abraham. Egipto ya llamó a negociaciones por el tema de Gaza y justamente la victoria de esta guerra en Irán es demostrar que Estados Unidos está maduro para llevar adelante un proceso de acuerdos de Abraham más extendido.

-¿Qué quiere decir?

-Que puede ser que Arabia Saudita, que Qatar que también fue atacado por Irán, realmente entren en los acuerdos de Abraham y en repensar un nuevo Medio Oriente nos dé hay un estilo de paz fría.

-Mi pregunta tiene que ver con el pueblo de Irán; ¿acompaña esta paz frágil?

-Un gran porcentaje del pueblo no ve la hora de que este régimen de los ayatolas caiga y se pueda vivir finalmente una democracia y que Irán se pueda occidentalizar de nuevo como aves de 1979.

-Lamentablemente la opresión de los ayatolas y del gobierno para su pueblo es muy muy grande…

-Ellos se encargaron justamente de dominar al pueblo en estos días. Si bien Israel hizo algunas acciones que realmente que lastimaron mucho al gobierno iraní, pero como dije, no se cambió nada, sino se restringió más. Irán en estos días restringió más el uso del internet, restringió mucho más el tema de libertad de expresión. Entonces, hubo mucha más eliminación de disidentes. Todo eso pasó en estos 12 días. O sea, la dictadura de los ayatolás se intensificó en estos días. Paralelamente Irán fue golpeado muy grande a nivel económico. O sea, no solo que está endeudado con otros países como China y Rusia, sino también que fueron publicados eh grupos de Telegram donde los militares iraníes se quejaban de que no recibían el sueldo.

Hamás, los rehenes y el peso de la comunidad internacional

-La situación con Hamás, los secuestrados, ¿Qué se dice?

-Es una incertidumbre porque si bien se rescataron tres cuerpos la semana pasada en estos días pudieron traerse, quedan 50. La situación de estas dos semanas fue totalmente de abandono. Hay que retomar eso. Se ha visto que las últimas ayudas humanitarias fueron nuevamente interceptadas por Hamás.

Hamás sigue teniendo el total control de Gaza. Entonces, hay una cuestión de que, si bien todos pensamos que la debilitación del régimen iraní puede debilitar también a Hamas, hay que entender que todavía Hamas sigue teniendo el control de Gaza. Entonces, lo que hay que lograr es un acuerdo del cese del fuego para que vuelva a los secuestrados. Y paralelamente intentar justamente destituir a Hamás de Gaza. Eso va a venir solamente con una presión del mundo árabe y Estados Unidos. Lamentablemente Israel no tiene la fuerza de solucionar solo el problema de Gaza y así como fue con Irán, yo creo que el apoyo de muchos otros países puede traer también el fin de una guerra en Gaza.

-Cuando hablás de apoyo a otros países, hablás Qatar, Arabia, Turquía…

-Hablo del mundo árabe, Qatar, Arabia Saudita, Egipto y Turquía y hablo del mundo occidental, Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Inglaterra. Esos son los principales países. Yo creo que si todas esas potencias, tanto el mundo árabe como el mundo occidental, se van a unificar para justamente terminar con eso.

-¿China y Rusia?

-No nombré a propósito a China y a Rusia porque sabemos que siempre están realmente en las penumbras también apoyando realmente a Irán y a los países árabes, pero entendemos de que, si esas potencias van a querer realmente dialogar y salir adelante, el Medio Oriente tiene mucho por ganar.

-Rusia tiene un acuerdo con Israel respecto a Ucrania. Israel no se mete en esa guerra y Rusia no se entromete en la guerra con Irán…

-Si. Rusia no se va a meter. Yo creo que Israel se mete en la guerra de Ucrania y Rusia y Rusia no se mete. Yo creo que también tiene mucha relación lo que están pasando en el Oriente Medio con la guerra de Ucrania y Rusia, que realmente a pesar de que ya nadie habla, es una guerra que tiene más años que el conflicto. Estamos hablando de más de tres años de guerra entre Rusia y Ucrania, estamos hablando de la escalada acá en Oriente Medio. Y Putin tiene la fuerza también de influir en los países árabes. El tema es que realmente Putin sabe que, si Estados Unidos está envuelto, él no puede también apoyar a Israel de manera abierta pero tampoco puede atacar a un país como Israel donde tiene ciudadanos rusos.

-¿Cómo ves el accionar de otros grupos terroristas como Al Qaeda; ¿Hutíes, el propio Hezbolá?

-Hezbolá demostró en esta última guerra que ha madurado y no se metió en una guerra que no le servía; le recomendaron no entrar en esta guerra, a pesar de que Irán se lo pidió. Entonces, yo creo que es una gran madurez; lo mismo en los grupos del islamismo radical no hay una cuestión lógica. O sea, hay una cuestión de fanatismo, hay una cuestión de que es creencia que el Estado que es de Israel y como ellos lo llaman el Estado sionista tiene que desaparecer. Hay que trabajar de manera diplomática, pero siempre estar muy preparado a nivel de seguridad para que no vuelva pasar un 7 de octubre de 2023.

Enrique Rosenburt, sobre la posibilidad de irse de Israel

-¿En algún momento pensaste en dejar Israel ante esta situación?

-Creo que es una pregunta que uno todo el tiempo se la tiene que hacer más allá de la guerra cuando uno vive en otro país. Yo creo que es una elección diaria. En este momento yo me siento parte activa, siento parte de ayudar a la a la población acá. Siento también que estábamos más seguros acá que en otros lugares, porque realmente hay otros lugares que también son peligrosos. Y en ese sentido me siento en casa. Si algún día voy a abandonar o no abandonar, no lo sé. Por ahora sigo eligiendo estar acá.

-¿Querés que tus hijos crezcan en Israel?

-Ya están creciendo. Realmente estoy orgulloso de la educación que tienen acá. Yo creo que reciben una muy buena vida. Lamentablemente, esta guerra ha empañado la muy buena vida que tenemos y esperemos que vuelva a la normalidad. Vivo hace 23 años acá y puedo decir que el 90% hemos vivido plenamente muy bien.