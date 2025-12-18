Fuertes ataques de Ucrania con drones en el suroeste de Rusia deja muertos y heridos
Ucrania concreta ataques en varias zonas del suelo de Rusia, usando drones. Según los rusos, hasta ahora, hay al menos tres muertos y varios heridos.
Al menos tres civiles han muerto y una decena han resultado heridas por una serie de ataques perpetrados por el Ejército de Ucrania contra varias localidades en la región rusa de Rostov, en el suroeste del país, según han informado este jueves las autoridades de Rusia.
El gobernador de la región, Yuri Sliusar, ha indicado en un mensaje difundido a través de su cuenta en Telegram que los ataques con drones se han concentrado en las ciudades de Bataisk, Taganrog y Rostov, todas ellas situadas a poca distancia del mar Negro.
Te Podría Interesar
En la ciudad homónima, dos miembros de la tripulación de un buque carguero han muerto y tres han resultado heridos en un ataque que ha provocado daños a la embarcación.
"El ataque ha provocado un incendio que ha sido extinguido rápidamente por los servicios de emergencias", ha dicho.
Rusia llora a sus víctimas a manos de Ucrania
En Bataisk, un civil ha muerto y cuatro personas han resultado heridas por un ataque de Ucrania.
Mientras, otras siete personas han resultado heridas, tres de las cuales han sido hospitalizadas en un centro médico de la zona.
"Quiero expresar mi más sentido pésame a las familias y amigos de las víctimas. Espero que los heridos se recuperen lo antes posible", ha aseverado Sliusar, que ha asegurado que se ofrecerá "asistencia" a los afectados en Rusia.