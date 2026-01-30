Estados Unidos filtró miles de imágenes inéditas del caso Jeffrey Epstein y hay revuelo

El Gobierno de Estados Unidos ( EE.UU . ) publicó este viernes el último y más voluminoso conjunto de archivos vinculados a la investigación contra Jeffrey Epstein , el exfinancista acusado de tráfico sexual que apareció muerto en una prisión de Nueva York en 2019, a la espera de ser juzgado por delitos federales.

La difusión de la documentación se realizó en cumplimiento de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, aprobada por el Congreso en noviembre pasado, que obligó al Departamento de Justicia a hacer públicos todos los registros vinculados al empresario.

El fiscal general adjunto Todd Blanche confirmó que el material divulgado marca el cierre definitivo del proceso de publicación previsto por la ley. Según precisó, el nuevo lote reúne más de tres millones de páginas, alrededor de 2.000 videos y unas 180.000 imágenes, muchas de ellas inéditas hasta ahora .

Blanche advirtió que los documentos contienen extensas tachaduras, amparadas en las excepciones legales que permiten preservar la identidad de las víctimas y proteger investigaciones que aún permanecen abiertas. La severidad de esas censuras, en algunos casos casi totales, generó críticas de legisladores que reclamaban mayor transparencia.

Desde el Departamento de Justicia defendieron el ritmo de las publicaciones al señalar que la magnitud del material obligó a desplegar equipos de abogados que trabajaron durante semanas para revisar cada archivo antes de su difusión pública. Si bien la ley establecía como fecha límite diciembre de 2025, el gobierno solicitó más tiempo para completar el proceso.

El vínculo con Trump

La publicación de los archivos volvió a poner el foco sobre la relación que Epstein mantuvo durante años con figuras influyentes del poder político y económico de EE.UU. Entre ellas aparece Donald Trump, quien fue amigo del financista en las décadas de 1990 y 2000, antes de tomar distancia, según su entorno, previo a la primera condena de Epstein.

Trump no fue acusado formalmente por ningún delito vinculado al caso y ha negado reiteradamente tener conocimiento de las actividades criminales del empresario. En un comunicado oficial, el Departamento de Justicia sostuvo que algunos documentos incluyen acusaciones “falsas y sensacionalistas” contra el actual presidente, presentadas ante el FBI antes de las elecciones de 2020 y calificadas como infundadas.

Blanche también rechazó las versiones que sugieren un encubrimiento deliberado de posibles cómplices de Epstein. “No hay información oculta ni decisiones políticas para no avanzar con procesamientos”, aseguró.

Un caso Epstein sigue generando controversia

Epstein fue encontrado muerto en su celda en agosto de 2019, un mes después de haber sido imputado por tráfico sexual de menores. Aunque su fallecimiento fue catalogado oficialmente como suicidio, el episodio alimentó múltiples teorías conspirativas que persisten hasta hoy.

El exfinancista ya había sido condenado en Florida entre 2008 y 2009, tras declararse culpable por solicitar prostitución de una menor, en un acuerdo judicial que evitó cargos federales más graves. Años después, una investigación más amplia derivó en nuevas imputaciones que no llegaron a juicio.

En 2021, Ghislaine Maxwell, estrecha colaboradora de Epstein, fue condenada en Nueva York por tráfico sexual y actualmente cumple una pena de 20 años de prisión en Texas. Maxwell negó los cargos en su contra.

Pese a la magnitud del escándalo, la Justicia estadounidense nunca imputó a otras personas por los abusos cometidos por Epstein. Algunas de sus víctimas, como Virginia Giuffre, denunciaron haber sido obligadas a mantener encuentros sexuales con figuras poderosas, acusaciones que fueron rechazadas por los señalados. Giuffre murió el año pasado en Australia, en un caso también considerado suicidio.