En medio del estallido social y político, el régimen iraní detuvo a un nominado al Oscar

El guionista iraní Mehdi Mahmoudian , nominado al Oscar por la película ' It Was Just an Accident ', fue detenido en Teherán por firmar una declaración condenando las acciones del líder supremo de Irán , Alí Jameini, según señala Hollywood Reporter con fuentes de la distribuidora de la película en Estados Unidos.

Neon, distribuidora estadounidense del film, informó de que el iraní fue detenido junto con otras dos personas, Vida Rabbani y Abdullah Momeni, que también firmaron la carta.

Entre los firmantes de la misiva también se encuentran el cineasta Jafar Panahi, director de la película, que se encuentra en Estados Unidos de promoción; el cineasta Mohammad Rasoulof, exiliado en Alemania, y la Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi y Nasrin Sotoudeh, ganadora del Premio Sájarov.

Las autoridades iraníes aún no confirmaron el arresto ni proporcionaron detalles sobre los cargos contra los detenidos, señaló Hollywood Reporter.

En el documento los firmantes critican a Jamenei por "autorizar el asesinato masivo y sistemático de ciudadanos" durante la represión de las protestas gubernamentales que han sucedido a lo largo de las últimas semanas.

"El asesinato masivo y sistemático de ciudadanos que valientemente salieron a las calles para poner fin a un régimen ilegítimo constituye un crimen organizado de Estado contra la humanidad", dice el comunicado que señala el uso de munición contra civiles, asesinatos, arrestos, persecuciones, asesinato de manifestantes heridos y la obstrucción de atención médica, entre otros.

La responsabilidad de estas "atrocidades" recae en Alí Jamenei, asegura la misiva, que alude al "aparato autoritario" del régimen para cometer "asesinatos masivos" solamente "para asegurar su supervivencia".

El gobierno iraní reconoció más de 3.000 muertos, pero las organizaciones de derechos humanos apuntan a que ascienden a decenas de miles.

'It Was Just an Accident' narra la historia de un expreso político que considera vengarse violentamente de su torturador en prisión, fue coescrita por Panahi, Mahmoudian, Nader Saeiver y Shadhmer Rastin.

Es la primera película de Panahi desde que salió de prisión en Irán, consiguió la Palma de Oro en Cannes y está nominada a dos Oscar en las categorías de guion original y película internacional.