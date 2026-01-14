El Senado de EE. UU. bloqueó un intento de limitar a Trump para acciones militares en Venezuela

Con el voto decisivo de J. D Vance, el Senado rechazó frenar los poderes militares de Trump, pese al intento de limitar su avance militar en Venezuela.

El Senado de los Estados Unidos rechazó este miércoles una iniciativa legislativa que buscaba limitar la capacidad del presidente Donald Trump para iniciar acciones militares en Venezuela sin contar con la aprobación previa del Congreso. La decisión llegó tras una intensa jornada en la que la balanza terminó 51 a 50 a favor de bloquear la resolución propuesta.

El resultado fue posible gracias al voto de desempate emitido por el vicepresidente J.D. Vance, quien acudió a sus facultades constitucionales para inclinar la votación después de que la cámara alta quedara empatada. Algunos legisladores republicanos, que en semanas anteriores habían mostrado apoyo a la iniciativa bipartidista, cambiaron su postura en los últimos días tras intensas gestiones desde la Casa Blanca y promesas de la administración de que no habría despliegue de tropas terrestres sin consultas formales.

La medida, impulsada inicialmente con respaldo de senadores demócratas y un puñado de republicanos, buscaba asegurar que cualquier acción bélica adicional contra Venezuela partiera de una autorización explícita del Poder Legislativo, tal como establece la Constitución estadounidense. Aunque la resolución llegó a aprobarse en una votación preliminar, su derrota en la instancia final reflejó las divisiones internas dentro del Partido Republicano y el peso político que el presidente aún ejerce sobre su bancada.

El vicepresidente de Trump destrabó una votación que buscaba limitar el ataque militar a Venezuela Cómo sigue tras la votación en el Senado Más allá del resultado final, varios analistas legislativos señalaron que la resolución difícilmente habría llegado a convertirse en ley aun en caso de ser aprobada por ambas cámaras, debido a que el presidente no habría firmado un documento que limitara sus facultades en materia de guerra y paz. Sin embargo, el debate dejó en evidencia un creciente sector dentro del Congreso que considera necesario reforzar los mecanismos de supervisión sobre decisiones militares unilaterales.

El trasfondo de la discusión fue la reciente operación militar estadounidense en Venezuela, que incluyó la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, en un contexto de alta tensión regional. Usuarios de redes y congresistas recordaron que la Ley de Poderes de Guerra (War Powers Act) de 1973 fue creada precisamente para que el Congreso autorice el uso sostenido de fuerzas militares, aunque su aplicación en este caso se debatió intensamente.