El segundo embarazo cambia de forma única el cerebro de las mujeres, según un nuevo estudio

Los segundos embarazos hacen que los cerebros de las madres cambien de una manera "única" que les ayuda a enfocar su atención, reveló esta semana una investigación del Centro Médico de la Universidad de Ámsterdam (UCM, por sus siglas en inglés).

Los científicos habían ya establecido que el cerebro de la mujer cambia durante el primer embarazo para prepararse para la maternidad.

Sin embargo, estudios más recientes revelan los cambios específicos que ocurren durante el segundo embarazo, que les permiten a las mujeres "orientar su atención y atender todas las tareas".

Los hallazgos son importantes especialmente para entender porqué algunas mujeres llegan a experimentar problemas de salud mental relacionados con la maternidad.

La mayoría de las mujeres se convierte en madres durante sus vidas. Y más de una vez: de hecho, el número de nacimientos por mujer fue de 2,3 a nivel mundial.

Los investigadores en el laboratorio enfocado en neurología del embarazo en la UCM habían hallado previamente que cuando una mujer queda embarazada por primera vez se modifica una parte del cerebro que es importante para la autorreflexión y para entender los sentimientos de sus hijos, lo que ayuda en el cuidado y la crianza.

Getty Images Los escáneres cerebrales de madres por segunda vez revelaron cambios en las redes relacionadas con el control de la atención.

En este último estudio, los expertos evaluaron a 110 mujeres: algunas de ellas eran madres primerizas, otras transitaban su segundo embarazo y las restantes no tenían hijos.

Los estudios por imagen del cerebro tomados antes y después del embarazo permitieron a los investigadores determinar qué era lo que cambiaba.

Así, el cerebro de las mujeres con un segundo embarazo presentó más cambios en las redes relacionadas con el control de la atención y la reacción a las sensaciones.

"Esos procesos podrían beneficiar a la madre que tiene que cuidar a varios hijos", explica la investigadora Milou Straathof, quien analizó la información.

El estudio no entrega ninguna conclusión sobre el cambio en los cerebros de las mujeres que pierden un embarazo, aunque los investigadores señalan que los cambios en el cerebro primario ocurren sobre las instancias finales de este proceso, más cerca de la fecha de dar a luz.

Impacto en la salud mental

El estudio también encontró una relación entre los cambios cerebrales en el primer y segundo embarazo, y el desarrollo de trastornos de salud mental materna.

A nivel mundial, aproximadamente 10% de las mujeres embarazadas y 13% de las mujeres que acaban de dar a luz experimentan problemas de salud mental, principalmente depresión, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El estudio de UMC descubrió que los cambios estructurales en la capa externa del cerebro de la mujer, la parte superior del cerebro, se asociaban con la depresión periparto, es decir, la que ocurre durante el embarazo o después de parir.

En las madres primerizas, los cambios se asociaron más significativamente con su estado de salud mental después del parto.

Sin embargo, en las madres que tenían un segundo hijo o hija se relacionaron más estrechamente con la salud mental durante el embarazo.

"Con esto hemos demostrado por primera vez que el cerebro no solo cambia durante el primer embarazo, sino también durante el segundo", afirma Elseline Hoekzema, jefa del Laboratorio de Cerebro del Embarazo de UMC.

"Durante el primer y segundo embarazo, el cerebro cambia de forma única. Cada embarazo deja una huella única en el cerebro femenino", añadió la científica.

Si bien se necesita más investigación sobre este tema, afirman los autores, los resultados podrían ayudar a mejorar la atención de salud materna, al facilitar la comprensión de cómo y por qué se desarrolla la depresión posparto en algunas mujeres.

"Es importante que comprendamos cómo se adapta el cerebro a la maternidad", señala Hoekzema.

Getty Images Los investigadores encontraron cambios cerebrales que podrían preparar a una mujer para las mayores exigencias de cuidar a varios niños al mismo tiempo.

BBC

