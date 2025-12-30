El presidente de Irán advierte de una respuesta "dura" tras las amenazas de Donald Trump

El presidente de Irán dijo que Teherán reaccionará sin concesiones ante cualquier agresión, luego de que Donald Trump amenazara con ataques militares.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, advirtió que su país responderá de manera “dura” frente a cualquier acto de agresión, en un nuevo capítulo de tensión con Estados Unidos. Foto EFE

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, advirtió este martes que su país responderá de manera “dura” frente a cualquier acto de agresión, en un nuevo capítulo de tensión con Estados Unidos tras recientes declaraciones del presidente norteamericano, Donald Trump.

El mensaje fue difundido por Pezeshkian a través de la red social X, donde reaccionó a los dichos de Trump, quien el lunes volvió a amenazar con una acción militar de gran escala si Irán retomaba sus programas de misiles balísticos o nucleares. “La respuesta de la República Islámica de Irán a cualquier agresión cruel sería dura”, afirmó el mandatario iraní.

Las declaraciones de Trump se produjeron en Florida, durante un encuentro con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Allí, el presidente estadounidense sostuvo: “Ahora escucho que Irán está intentando reconstruirse de nuevo, y si lo hace, tendremos que derribarlo”, en referencia a las capacidades estratégicas del país persa.

Irán reforzó su mensaje En la misma línea, Ali Shamkhani, asesor político del líder supremo Ali Khamenei y representante iraní en el Consejo de Defensa, reforzó el mensaje. También desde X, aseguró que las capacidades misilísticas y defensivas de Irán “no son contenibles ni dependen de permisos”, y advirtió que cualquier ataque provocará “una respuesta inmediata y dura, más allá de la imaginación de sus planificadores”.

El cruce verbal se produce en un contexto de alta tensión bilateral. El pasado 13 de junio, Israel lanzó ataques aéreos contra distintos puntos de Irán, incluidas instalaciones nucleares y militares, que dejaron como saldo la muerte de altos mandos, científicos nucleares y civiles.