El plan "Independencia 200" de Nicolás Maduro ante la amenaza de Estados Unidos

El presidente de Venezuela anunció esta operación de "284 frentes de batalla" luego del fuerte despliegue de Estados Unidos.

En medio del fuerte despliegue de tropas y buques de Estados Unidos, al cual calificó como amenaza, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este jueves el comienzo del plan "Independencia 200", una operación que se puso en marcha para enfrentar al "imperio norteamericano", para garantizar "la independencia y la paz".

El anuncio se realizó en un acto en Ciudad Caribia, a las afueras de Caracas, transmitido por el canal estatal. Allí, Maduro expresó: "Estamos activando en este momento de norte a sur, de este a oeste, desde todas las costas del Caribe venezolano, desde la frontera con Colombia, desde los Andes, desde el oriente del país y el sur, estamos activando 284 frentes de batalla".

Junto a él estuvieron el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y la alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, Carmen Meléndez. La operación, aseguró, contará con la participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), los Cuerpos Combatientes de la milicia y la Milicia Nacional Bolivariana.

Durante el discurso, agregó: "Damos inicio a esta operación dentro del concepto de defensa integral de la nación, dentro de la concepción de la resistencia activa del pueblo y dentro del concepto de una ofensiva permanente de todo el país".

El despliegue de "punta a punta" en Venezuela Con este plan, el mandatario afirmó que busca "garantizar todas las costas, de punta a punta, libres de imperialistas, de invasores y de grupos de violencia".