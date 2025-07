El papa León XIV repudió el bombardeo israelí a una iglesia en Gaza

Israel aseguró que el bombardeo no fue intencional

Las Fuerzas de Defensa israelíes (FDI) señalaron que el bombardeo contra la iglesia en Gaza no fue intencional. “Las FDI no atacan intencionalmente lugares religiosos o civiles. En un entorno operativo extremadamente complejo, seguimos haciendo todo lo posible para evitar daños a personas no involucradas”, expresaron a través de su cuenta de X.