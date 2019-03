El gasto militar "está llevando a EE.UU. a la bancarrota", sostiene en un artículo para CounterPunch el escritor norteamericano John Whitehead, quien alerta que su nación está siendo "atacada por el complejo industrial militar que es sostenido por los explotadores de la guerra, los políticos corruptos y los gobiernos extranjeros".

El escritor pide a sus lectores estadounidenses que "no se dejen engañar pensando que sus dólares de impuestos ganados con tanto esfuerzo se estén utilizando para la seguridad nacional y las necesidades militares urgentes".

En cambio, señala que al final del año fiscal, las agencias gubernamentales, incluido el Departamento de Defensa, se ponen a gastar "los dólares de impuestos que les quedan" para poder justificar nuevas demandas de dinero al año siguiente.

Concretamente, según una reciente investigación, entre los artículos comprados durante el último mes del año fiscal figuraba un sillón por 9.241 dólares; una vajilla de porcelana por 53.004; alcohol por 308.994; carritos de golf por 673.471; equipos musicales por un total de 1,7 millones; o cola de langosta y cangrejo por 4,6 millones, entre otros artículos alejados del ámbito militar, que en total representaron "un gasto inútil" de 97.000 millones de dólares, recoge Whitehead.

"Cualquiera que sugiera que el Ejército necesita dinero es criminal o no tiene ni idea o es corrupto, porque el Ejército no sufre de falta de fondos, sino de falta de supervisión adecuada", asegura el autor del artículo.

"Sucedió en Roma, y está ocurriendo otra vez"

Según Whitehead, EE.UU. está gastando "mucho más de lo que gana", y está pidiendo muchos préstamos a gobiernos extranjeros y a la Seguridad Social para mantener operativo al Gobierno y seguir "financiando sus interminables guerras en el exterior", mientras el sistema educativo de la nación es "patético", la infraestructura es "anticuada", y el sistema de salud es "demasiado caro e inaccesible para quienes más lo necesitan".

"Si esta es una fórmula para hacer EE.UU. grande de nuevo, no está funcionando", se lamenta el escritor, quien acusa al Gobierno de estar "gastando el dinero que no tiene en un imperio militar que no puede pagar".

Sea como fuere, el analista advierte que con el tiempo, "inevitablemente, los imperios militares caen y fracasan al extenderse demasiado y gastarse hasta la muerte". "Sucedió en Roma. Está ocurriendo otra vez", recalca el escritor, para sentenciar que "el imperio estadounidense ya se está derrumbando".

