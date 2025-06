El gran circo de China: magia, robots de cartón y chips de juguete

Desde que Estados Unidos le impuso aranceles gigantes y sus aliados le cerraron el acceso a tecnologías críticas —especialmente a los semiconductores avanzados artificial— China responde con propaganda y sin avances reales. Estas ficciones son muchas, pero todas tienen algo en común: son frágiles, fácilmente desmontables, y están sostenidas por una maquinaria estatal de desinformación sin precedentes.

DeepSeek: una inteligencia artificial construida con robo de datos y hardware prestado China presentó a DeepSeek como su gran modelo de inteligencia artificial (IA), un supuesto rival de ChatGPT y Claude. Según el relato oficial, lo construyeron en dos meses, con menos de seis millones de dólares y utilizando únicamente hardware chino. Todo eso es falso. El modelo se entrenó usando chips H100 de Nvidia, que no deberían estar disponibles por las sanciones, pero que China obtuvo a través de triangulaciones. No se gastaron seis millones, sino al menos quinientos millones. Y lo más grave: dos tercios de los datos utilizados son robados de OpenAI. El resultado es un modelo que no entiende, no razona y sólo replica mecánicamente frases que huelen a propaganda. No es una IA nacional, es un espejismo, sostenido por piratería informática, contrabando de chips y una puesta en escena para parecer competitivos donde no lo son.

Deepseek vino a cambiar las reglas del juego de las IA. Foto: Archivo MDZ Deepseek vino a cambiar las reglas del juego de las IA. Foto: Archivo MDZ Huawei, el orgullo tecnológico de China durante más de una década, anunció la creación del chip Ascend 910C como respuesta al H100 de Nvidia. Dijeron que tenía un rendimiento comparable. Pero eso no es cierto. El Ascend 910C es un chip que funciona con arquitectura atrasada y sin procesos de miniaturización avanzados. China no tiene acceso a tecnología de 5 nanómetros ni de 3 nanómetros, porque no puede producirla. Y el chip que promocionaron es más lento, más caro y más ineficiente. En suma, no tiene compatibilidad real con los frameworks de IA más utilizados. Es un chip que sirve para propaganda interna, no para uso real. Huawei muestra renders, no resultados.

La gran mentira del ASML chino ASML es una empresa holandesa que produce las únicas máquinas del mundo capaces de fabricar chips de última generación. Estas máquinas se llaman litografía ultravioleta extrema, o EUV por sus siglas en inglés. Son dispositivos enormes, que proyectan luz a través de espejos especiales para imprimir patrones diminutos sobre obleas de silicio. Cada una cuesta más de 150 millones de dólares y requiere una precisión nanométrica, mantenimiento constante y software actualizado. China, ante las sanciones, no puede comprarlas ni recibir mantenimiento de las que ya tiene.Entonces inventó una historia: que tenía su propio ASML. Mostraron a un supuesto ingeniero que trabajó en ASML y que ahora desarrolla una versión china.

Nada de eso se puede verificar. No hay obleas fabricadas con EUV chino, no hay pruebas de producción en serie, no hay fotos, ni pruebas funcionales. El mantenimiento de las máquinas que ya estaban en China fue suspendido por la holandesa. Lo que queda son máquinas paradas, obsoletas, o en manos de técnicos que no saben operarlas. Sin ASML, no hay chips avanzados. Sin chips avanzados, no hay IA. No hay smartphones de gama alta. No hay futuro.