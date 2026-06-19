El escalofriante caso del hombre que arrojó a un niño de 3 años al foso de los cocodrilos en un zoológico de Reino Unido

Un hombre ha sido arrestado bajo sospecha de intento de asesinato después de que un niño de tres años resultara herido de gravedad tras ser arrojado al recinto de los cocodrilos de un zoológico británico.

El pequeño fue atacado por uno de estos animales, según ha confirmado la policía del condado de Cambridgeshire, en el este de Inglaterra.

Según las autoridades, un hombre de 30 años fue detenido tras el incidente, aunque ha sido puesto en libertad bajo fianza y "no está en condiciones de ser interrogado".

Al parecer, el hombre arrestado no guarda relación con el menor agredido.

Según ha podido saber BBC News, el niño fue atacado por al menos un cocodrilo tras ser arrojado al recinto.

Permanece en estado crítico pero estable tras resultar herido este jueves en Johnsons of Old Hurst, un recinto zoológico situado en una granja cerca de Huntingdon, en Cambridgeshire.

De acuerdo con la policía, el niño sufrió heridas graves "mientras estaba en el recinto" y fue sacado por el personal del zoológico.

Recibió tratamiento médico en el lugar de los hechos antes de ser trasladado al Hospital Addenbrooke en Cambridge.

Los agentes intentan ahora determinar cuánto tiempo estuvo el niño, que es vecino de la zona, en el recinto.

Los cocodrilos de la granja no han sido incautados ni abatidos, según la policía.

"La investigación sigue en curso mientras continuamos tratando de esclarecer las circunstancias que rodean este lamentable incidente", señaló la inspectora Verity McCann.

"Nuestros pensamientos siguen estando con el niño, y su familia y los agentes especializados siguen apoyándolos en estos momentos tan difíciles", dijo.

El hombre arrestado es de Norfolk, también en el este de Inglaterra, señaló la policía.

Las personas pueden considerarse no aptas para ser interrogadas debido a su estado físico o mental.

BBC Los cocodrilos se crían en un establo de ganado reconvertido, que cuenta con pasarelas elevadas rodeadas de vallas metálicas.

Un portavoz de Johnsons dijo el jueves que sus pensamientos y oraciones estaban con el niño y su familia.

Agregaron que la Casa Tropical del recinto, que contiene el foso para cocodrilos, había sido cerrada "por respeto a la familia".

"Incidente grave"

Esta granja familiar reconvertida en pequeño zoológico cuenta con cocodrilos desde el año 2006.

Se crían en un establo de ganado reconvertido, que cuenta con pasarelas elevadas con cercas metálicas que dan a grandes estanques de agua rodeados de vegetación tropical.

Para celebrar el vigésimo aniversario de la granja, que además del zoo cuenta con una tienda de productos agrícolas, estaba previsto que se inaugurara un nuevo museo en el recinto, con un evento especial de fin de semana que comenzaría el sábado. No está claro si la inauguración se llevará a cabo.

El jueves, la policía afirmó que estaban hablando con las personas que se encontraban en el zoológico en el momento del incidente.

"No creemos que el hombre arrestado y el niño se conozcan", señaló un portavoz de la policía.

El diputado por Huntingdon, Ben Obese-Jecty, instó a la gente a "abstenerse de hacer especulaciones en Internet" y señaló que la policía estaba tratando el caso como un "incidente grave".

Sam Read/BBC La policía de Cambridgeshire dijo que recibió una llamada desde el zoológico a primera hora de la tarde el jueves.

Un portavoz de la compañía de ambulancias aéreas Magpas Air Ambulance afirmó que un equipo de cuidados intensivos asistió al incidente a las 13:42 (hora local) del jueves, y que "atendió a un paciente en el lugar antes de llevarlo al hospital".

Según su sitio de internet, Johnsons of Old Hurst es una empresa agrícola que ahora cuenta con una carnicería, una tienda agrícola, un salón de té, un asador y un zoológico.

Afirma que "alberga más de 100 animales fascinantes", incluidos cocodrilos, leones africanos y un tigre de Bengala.

BBC La granja Johnsons of Old Hurst alberga un pequeño zoológico con más de 100 animales.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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FUENTE: BBC