Egipto presentó el museo más grande del mundo dedicado a una sola civilización

Luego de dos décadas de construcción, Egipto inauguró hoy el Gran Museo Egipcio (GME), el más grande del mundo dedicado a una sola civilización , con una gran ceremonia realizada cerca de las pirámides y la Esfinge, en un histórico evento cultural para el país reconocido por su rica herencia.

El presidente egipcio, Abdel-Fattah al-Sisi, inauguró oficialmente el colosal complejo del museo en la Meseta de Giza en una ceremonia a la que asistieron 79 delegaciones de todo el mundo, incluidos jefes de Estado, miembros de familias reales y funcionarios de gobiernos.

En su discurso, al-Sisi elogió la apertura de este museo como "un testamento viviente de la genialidad del pueblo egipcio".

"El pueblo egipcio fue y sigue siendo, constructor de civilizaciones, creador de gloria y mensajero de paz", expresó, describiendo la apertura del GME como "escribir un nuevo capítulo en la historia del presente y el futuro".

De acuerdo con el presidente egipcio, el GME es el mayor museo en el mundo dedicado a una sola civilización, la civilización de Egipto .

egipto museo civilización 2

Con una extensión de casi 500.000 metros cuadrados, el museo albergará una colección sin precedente de más de 100.000 artefactos que abarcan miles de años de la historia egipcia.

Su pieza central indiscutible es la colección completa del rey niño Tutankamón, que incluye unas 5.992 piezas, entre las que están su icónica máscara de oro y dos ataúdes. Esta colección de valor incalculable se exhibirá completa por primera vez desde el descubrimiento de su tumba en 1922.

El museo se asienta en un sitio de gran significado simbólico en la Meseta de Giza, donde se ubican las antiguas pirámides, ofreciendo vistas panorámicas de las pirámides y estableciendo una conexión directa entre esas antiguas maravillas y la nueva institución cultural monumental.

La ceremonia de inauguración, realizada en el patio del museo teniendo como escenario las Grandes Pirámides de Giza y la Esfinge a lo lejos, presentó actuaciones culturales y artísticas celebrando el rico patrimonio de Egipto.

Las festividades incluyeron presentaciones musicales, un espectáculo de luces y fuegos artificiales. Se espera que el GME se convierta en un importante catalizador del vital sector turístico de Egipto, y los funcionarios prevén un sustancial flujo anual de visitantes que impulsarán significativamente los ingresos por turismo para el país.

La construcción del museo inició en 2005, pero el proyecto enfrentó numerosos retrasos a lo largo de los años debido a la inestabilidad política y a los desafíos de su financiación.

Ahora que está terminada, la instalación combina un diseño arquitectónico moderno con elementos inspirados en el antiguo Egipto, y cuenta con amplias salas y tecnologías de exposición de última generación. El complejo del museo estará abierto al público oficialmente el 4 de noviembre.

Fuente: Noticias Argentinas