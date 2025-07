Donald Trump rechaza apoyar de Ucrania, aunque envía misiles que paga la OTAN

"No estoy del lado de nadie", ha zanjado cuando la prensa le ha preguntado si está de parte de Ucrania ahora que ha dispuesto el envío de sistemas de defensa antiaérea Patriot y ha amenazado a Rusia con aranceles si no prosperan las negociaciones para un alto el fuego en un plazo de 50 días.

"Hasta ahora he estado muy decepcionado con Putin. He puesto fin a muchas guerras en los últimos tres meses, pero no he conseguido hacerlo con esta", ha declarado, antes de sostener que esta es una guerra de su predecesor, Joe Biden, "no una guerra de Trump" y que él lo que está haciendo es "intentar salir de ese desastre".