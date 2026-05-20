Díaz-Canel acusa a EE.UU. de imputar a Raúl Castro para justificar un ataque militar a Cuba

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó de acción "sin basamento jurídico" la imputación a Raúl Castro este miércoles en un tribunal de Estados Unidos.

El dirigente cubano, que en 2018 heredó el poder de Castro, acusó a la administración de Donald Trump de intentar justificar un ataque militar a la isla.

Raúl Castro, de 94 años, está acusado del derribo de dos avionetas de exiliados cubanos en 1996, un episodio que dejó cuatro muertos y abrió una de las mayores crisis en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.

Castro enfrenta 4 cargos de asesinato, así como conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves, anunció este miércoles desde Miami el fiscal general interino de EE.UU., Todd Blanche.

"La pretendida acusación contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, que acaba de comunicar el Gobierno estadounidense, solo evidencia la soberbia y la frustración que le provoca a los representantes del imperio, la inquebrantable firmeza de la Revolución Cubana y la unidad y fortaleza moral de su liderazgo", escribió Díaz-Canel en la red social X.

Agregó que "se trata de una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba".

También aseguró que EE.UU. "miente y manipula los sucesos alrededor del derribo de las avionetas de la organización narco-terrorista Hermanos al Rescate" y alega que "no se actuó de manera imprudente ni se violó el derecho internacional".

Getty Images Autoridades estadounidenses anunciaron este miércoles en Miami la imputación de Raúl Castro.

La organización Hermanos al rescate se dedicaba en aquella época a asistir con sus avionetas a cubanos que trataban de llegar a Estados Unidos en balsas en el estrecho de la Florida, si bien en ocasiones también sobrevolaban La Habana para lanzar octavillas, lo que enfurecía al régimen de Fidel Castro.

Raúl Castro era entonces ministro de las Fuerzas Armadas.

El 24 de febrero de 1996 tres avionetas Cessna C-337 de Hermanos al Rescate llevaban a cabo una misión rutinaria sobre el estrecho, de las que dos fueron derribadas por cazas MiG-29 cubanos, causando la muerte de sus cuatro ocupantes.

La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) concluyeron que el ataque ocurrió en aguas internacionales y acusaron a Cuba de violar el derecho internacional.

El gobierno cubano siempre ha mantenido que derribó las aeronaves dentro de su espacio aéreo.

Getty Images Raúl Castro enfrenta 4 cargos de asesinato.

"Legítima defensa"

Díaz-Canel afirmó en su publicación que " Cuba actuó en legítima defensa, dentro de sus aguas jurisdiccionales, tras sucesivas y peligrosas violaciones de nuestro espacio aéreo por connotados terroristas, de lo cual la administración estadounidense de turno fue alertada en más de una decena de ocasiones, pero hizo caso omiso de las advertencias y permitió las violaciones".

Sobre esto, cabe decir que la Federación de Aviación Civil (FAA) y otras autoridades estadounidenses habían sido alertadas de posibles represalias del régimen cubano y estudiaban medidas para impedir los vuelos de Hermanos al rescate, según documentos de la época.

Díaz-Canel concluyó con generosas loas al nonagenario dirigente que le cedió la presidencia en 2018 y tres años después el liderazgo del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal).

"La altura ética y el sentido humanista de su obra, derriban cualquier infamia que se pretenda levantar contra el General de Ejército Raúl Castro. Como jefe guerrillero y como estadista, ganó el amor de su pueblo, a lo que se suma el respeto y la admiración de otros líderes de la región y del mundo. Esos valores son su mejor defensa y un escudo moral, frente al ridículo intento de menoscabar su talla de héroe", sentenció.

BBC

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FUENTE: BBC