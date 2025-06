Del decorado al poder: los ocho partidos que gobernarían China

El Partido Comunista Chino (PCCh) parece eterno, pero su tiempo gobernando China se acorta. Su autoridad se desgasta por múltiples flancos: una economía en descenso estructural, una inteligencia artificial (IA) limitada por Occidente y condenada al fracaso, y un modelo de innovación que depende de copiar o robar tecnologías complejas que ya no pueden replicar con facilidad.

Las nuevas tecnologías de IA , desarrolladas por actores privados en entornos abiertos y colaborativos, son intrincadas, cambiantes y difíciles de imitar sin haberlas construido desde adentro. Este estilo descentralizado y experimental es incompatible con el enfoque cerrado, jerárquico y extractivo del Partido Comunista. A esto se suma una desconfianza global que limita su influencia y un modelo de control social que, sin prosperidad, se vuelve insostenible. El pacto implícito entre poder y bienestar se rompe. Y lo que está en juego es el orden global. La gran pregunta no es si el PCCh caerá, sino cómo; y sobre todo: qué lo reemplazará.

China no es un desierto institucional. Aunque el PCCh concentra todo el poder, mantiene a su alrededor una constelación de ocho partidos legales integrados en el Frente Unido. Son partidos sin poder real, sin posibilidad de disputar elecciones, sin autonomía programática. Pero están ahí: con oficinas, cuadros, redes sociales, congresos internos. Son esqueletos administrativos que hoy sirven como válvulas de representación simulada, pero que mañana podrían convertirse en vehículos de reconstrucción política. En otras partes del mundo comunista ocurrió así.

Lo decisivo es entender que cuando el PCCh colapse —por desgaste interno o conmoción externa, el riesgo mayor no es el cambio, sino el caos. Un país con más de mil millones de personas, armas nucleares y tensiones étnicas internas no puede permitirse el vacío. Y, como demostró Somalia en su colapso, la gente tiende a organizarse incluso sin Estado. Pero cuando existen estructuras previas, incluso decorativas, la transición es más rápida y menos violenta. Los partidos del Frente Unido, hoy marionetas, serán los canales de una recomposición institucional. No serán los que derroquen al Partido Comunista. Pero evitarán que su caída arrastre todo.

Las cosas como son.

*Mookie Tenembaum aborda temas internacionales como este todas las semanas junto a Horacio Cabak en su podcast El Observador Internacional, disponible en Spotify, Apple, YouTube y todas las plataformas.