Cómo el Ave María, rezada originalmente solo por los creyentes analfabetos, se convirtió en la oración católica más popular

Es una oración con una estructura muy sencilla, y no hay católico que no se sepa de memoria su letra.

La oración del Ave María , cuyo texto actual fue adoptado oficialmente hace cinco siglos, se remonta a la época medieval y se popularizó principalmente porque, en aquellos tiempos de educación limitada y religiosidad basada en el latín, la gran mayoría de la gente no podía seguir las lecturas bíblicas.

Esta fascinante historia surge de la combinación de pasajes del Evangelio con una segunda parte que se originó como una manifestación de fe entre la gente común y corriente y que, alentada por figuras religiosas, terminó extendiéndose, especialmente en Europa, hasta que fue reconocida oficialmente por la jerarquía católica en un documento firmado por el papa Pío V (1504-1572) en 1568.

"El Ave María no nació de repente. Se fue formando progresivamente en el seno de la Iglesia", explica a BBC News Brasil Rodrigo Natal, sacerdote y autor del libro "San Carlos Acutis: Un camino a la salvación".

Según el investigador José Luís Lira, fundador de la Academia Brasileña de Hagiología y profesor de la Universidad Estatal Vale do Acaraú en Ceará, es "una de las fórmulas de devoción cristiana más extendidas".

"Su desarrollo no se produjo de manera unitaria ni simultánea, sino a través de un proceso dentro de la liturgia y la piedad popular", declaró a BBC Brasil.

"Podemos decir que el Ave María es un ejemplo de una tradición cristiana que tiene su origen en las Sagradas Escrituras, crece en la liturgia, madura en la teología y se consolida en la piedad popular".

En la fórmula establecida, la oración tiene dos partes diferenciadas. "La primera es bíblica, tiene un origen definido. La segunda es eclesial [es decir, relacionada con la Iglesia]", explica a BBC Brasil el teólogo Vinícius Paiva, especialista en Mariología y miembro del consejo directivo de la Academia Mariana de Aparecida, donde también es profesor.

Getty Images La Anunciación de Sandro Botticelli: en la Edad Media, la oración se conoció como la salutación angelical.

La primera parte, recitada desde los primeros siglos, es una combinación de dos saludos a María, la madre de Jesús, según el texto del Evangelio de Lucas, probablemente escrito en la segunda mitad del siglo I de nuestra era.

La oración comienza con un pasaje del episodio conocido como la Anunciación, en el que el ángel Gabriel saluda a la joven: "Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo".

Luego, sigue otro saludo cuando, según el relato de Lucas, va a visitar a su prima Isabel, y Isabel le dice: "Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre".

"La primera mitad es completamente bíblica", señala Natal. "Estos versículos [de la Biblia] se usaron en aclamaciones litúrgicas desde muy temprano, especialmente en las comunidades cristianas de Oriente".

Saludo angelical

Según el investigador Thiago Maerki, estudioso de textos religiosos antiguos y miembro asociado de la Sociedad de Hagiografía de Estados Unidos, el Ave María forma parte de una tradición medieval de oraciones compuestas a partir de pasajes bíblicos.

"Algo muy típico de la gente sencilla: tomar pasajes memorizados, a menudo en latín, de celebraciones litúrgicas o lecturas de la misa, y usarlos para componer oraciones", explica a BBC News Brasil.

"Desde los inicios del cristianismo, en la liturgia y en los escritos, María ha sido venerada como la 'santa madre de Dios'", explica Wilma Steagall De Tommaso, investigadora religiosa y coordinadora del grupo de investigación La palabra es imagen: arte sagrado contemporáneo, historia y religión de la Fundación São Paulo, y coautora del libro "La glorificación de María en cuerpo y alma".

Aquí es donde entran en juego los orígenes de esta oración. "Las dos frases [de la primera parte] componen una alabanza a la Virgen María y se rezaban desde el principio en la liturgia bizantina", señala, aludiendo al rito oriental del cristianismo.

Según De Tommaso, la rama latina de la Iglesia comenzó a adoptar esta fórmula ya en el siglo VI, durante el pontificado del papa Gregorio I (540-604).

En la época medieval, la oración pasó a conocerse como el saludo angelical. Dado que las personas analfabetas no podían recitar los salmos, ni siquiera leyendo los salterios -libros que contenían esta colección de oraciones- terminaban memorizando estas frases y recitándolas en lugar de leerlas.

Era una práctica común en los monasterios, entre religiosos analfabetos. Y, gradualmente, también fue ganando aceptación entre los laicos, en este caso aquellos que frecuentaban las iglesias y que, en épocas de liturgia en latín, terminaban sin enterarse del desarrollo de la celebración.

Getty Images El inicio de la oración incluye el evento de La Visitación que hace santa Isabel a la Virgen.

La súplica

Pero, hasta ese momento, se trataba de un saludo sin petición. Y la oración, por tradición, requería una petición; de hecho, etimológicamente, oración significa súplica a un santo.

Gradualmente, por lo tanto, las comunidades cristianas crearon una segunda parte. Existen registros de varias versiones, entre los siglos XI y XVI, con similitudes entre ellas. Según Maerki, el testimonio más antiguo de la formulación completa del Ave María fue registrado por un fraile franciscano, Antonio da Stroncone (1391-1461), a principios del siglo XV.

En la oración del Ave María, la segunda parte es cuando los fieles hacen su plegaria a la madre de Jesús.

"La segunda parte no está en la Biblia, sino que surge de la oración del pueblo cristiano, que floreció en la vida monástica y la devoción popular", señala Natal.

"Se fue configurando gradualmente hasta que se incorporó oficialmente en el siglo XVI. Así, el Ave María es producto tanto de la Sagrada Escritura como de la tradición viva de la Iglesia".

Según De Tommaso, esta parte "es una súplica de los fieles".

La versión más popularizada fue finalmente oficializada por la Iglesia en el llamado Concilio de Trento, la reunión de la jerarquía católica que sirvió como una especie de respuesta a los movimientos separatistas de la llamada Reforma Protestante.

En 1568, finalmente se incluyó en el Breviario Romano publicado por el papa Pío V. Dice así: "Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén".

Getty Images En América Latina existe una enorme devoción a la madre de Jesús, una práctica centenaria del catolicismo.

El reconocimiento papal se produjo como una especie de "canonización" de la oración del Ave María, según declaró a BBC News Brasil el teólogo Raylson Araujo, investigador de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP).

A partir de entonces, la oración comenzó a aparecer sistemáticamente en publicaciones autorizadas por la jerarquía de la Iglesia católica, como los libros de oraciones utilizados por figuras religiosas.

"Pío V estableció las directrices. Instituyó el Padre Nuestro y el Ave María como alternativas para quienes no sabían leer", afirma el teólogo.

El rosario

La popularización del Ave María se desarrolló paralelamente a una práctica que se volvió fundamental para la piedad popular del catolicismo: el rezo del rosario. Si la idea era reemplazar, de una manera accesible para los analfabetos, la lectura de los 150 salmos, entonces comenzó la práctica de recitar repetidamente 150 Ave Marías.

Para evitar errores al contar, se creó un rosario. Sí, el rosario. Rosario porque originalmente constaba de tres partes de 50 Ave Marías, intercaladas con Padre Nuestros y otras oraciones, para formar el todo; desde 2002, por institución del entonces papa Juan Pablo II (1920-2005), el rosario consta de cuatro partes.

Tradicionalmente, la creación del rosario se atribuye a fray Domingo de Guzmán (1170-1221), fundador de la orden dominicana. Esta práctica se extendió gracias a los religiosos de dicha orden, especialmente a Alan de la Roche (1428-1475). El reconocimiento oficial de esta forma de oración tuvo lugar durante el pontificado de Pío V.

"Al igual que el Ave María, el rosario no surgió de la nada: fue el resultado de un proceso lento y orgánico dentro de la vida de la Iglesia", dice Natal.

Debido al rosario, incluso desde un punto de vista matemático, el Ave María se reza con más frecuencia que el Padre Nuestro, que, según los relatos bíblicos, fue una oración enseñada por el mismo Jesús. Después de todo, en la práctica de esta tradición de rezar con el rosario en la mano, se necesitan diez Ave Marías por cada Padre Nuestro.

Los expertos coinciden en que existen factores específicos que contribuyeron a la difusión del Ave María, transformándola, junto con el Padre Nuestro bíblico, en la oración más practicada en la devoción popular.

"Tiene orígenes bíblicos y es fácil de memorizar", subraya Paiva. "Y se ha convertido en un ejercicio completo de piedad. Diría que, después de la liturgia, es la oración más importante de la Iglesia hoy en día".

Natal destaca la "sencillez" de la fórmula que, "combinada con una profundidad impresionante", caló hondo entre los fieles. "Es una oración corta, fácil de recordar", comenta.

Otro aspecto es que fue adoptada por los monjes y está presente en diversas ocasiones durante las celebraciones. Esto acabó por difundir la fórmula. "Los monjes repetían el saludo angelical como una forma de oración continua", dice el sacerdote. "Esta práctica se extendió de forma natural".

"En el entorno monástico, mientras los letrados leían [el salterio], los analfabetos recitaban incansablemente el Ave María", explica Maerki.

"Como la gente no entendía latín y no podía rezar [los salmos], se empezó a proponer y aceptar que estos fueran sustituidos por 150 Ave Marías", señala Paiva.

Finalmente, recuerda la institución misma del rosario como forma de oración. "A partir del siglo XIII, el Ave María se convirtió en la columna vertebral de esta devoción, que rápidamente se extendió por todo el mundo cristiano", subraya Natal.

Getty Images Rezar el rosario implica recitar el Ave María 150 veces.

También es interesante observar que la segunda parte, esta creación eclesial, funciona asimismo como un resumen de los dogmas católicos que sustentan la veneración de María.

La idea de llamarla "Madre de Dios", por ejemplo, es un entendimiento que se remonta al Concilio de Éfeso, celebrado en el año 431.

"Es una oración que une las Escrituras y la tradición, ambas con una sólida base teológica", reconoce Natal.

"Ella afirma algunas de las verdades de la mariología, de la fe mariana de la Iglesia", comenta Paiva.

La frase "ruega por nosotros" evoca el papel de María como intercesora.

Y la frase final, "ahora y en la hora de nuestra muerte", refuerza esta idea. "Presenta a esta figura como la madre intercesora que nos precede en la gloria, acompaña a sus hijos y habla brevemente de esta mediación maternal de María", señala Paiva.

Todo esto explica su difusión entre los católicos. "Se popularizó porque es un texto muy sencillo, pero lleno de significado. Hay una reflexión teológica detrás de la oración, pero fundamentalmente es una fórmula muy simple, muy fácil de memorizar y recitar", analiza Maerki. "Por eso se hizo tan popular".

"Se trata de un recuerdo bíblico al que se le añade una súplica, que ha madurado gracias a la práctica piadosa del pueblo de Dios, incluso de los más sencillos", define el profesor Paiva.

Para él, el Ave María también se convirtió en una oración "cariñosa", precisamente por la figura maternal de María.

Papiro antiguo

La oración más antigua conocida dedicada a la Virgen María fue hallada en 1927 en un papiro egipcio.

Inicialmente, se creyó que era un documento del siglo III o IV; estudios posteriores plantean dudas sobre su datación, y hoy en día no existe consenso al respecto; algunos sostienen que se trata de un registro del siglo IX.

Pero el texto, como señalan De Tommaso y Maerki, guarda similitudes con la actual oración del Ave María.

"A tu protección acudimos, oh santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en nuestras necesidades, sino líbranos siempre de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen", estaba escrito.

"Sería una versión primitiva del Ave María", concluye Maerki.

BBC

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FUENTE: BBC