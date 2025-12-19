Clima en México: viernes con lluvias y viento por un frente frío
El clima en México estará marcado por lluvias en el sureste, viento del norte y mañanas frías, mientras el frente frío comienza a perder fuerza hacia el fin de semana.
El clima en México presentará este viernes un escenario inestable en varias regiones del país, con lluvias, viento y contrastes térmicos. De acuerdo con el pronóstico de Conagua, un frente frío se extenderá desde el norte del golfo de México hasta el noreste del territorio nacional, donde interactuará con un canal de baja presión ubicado sobre el oriente y sureste del país.
Desde Conagua explicaron que esta combinación favorecerá lluvias puntuales fuertes en estados como Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, mientras que en Puebla se esperan chubascos y en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Tlaxcala podrían registrarse precipitaciones aisladas. Además, el frente frío impulsará viento de componente norte, con rachas intensas en el istmo y golfo de Tehuantepec, y ráfagas moderadas en zonas costeras del golfo.
Más allá de las lluvias, el clima en México seguirá mostrando mañanas frías. El organismo meteorológico advirtió que continuará el ambiente frío a muy frío durante la madrugada y la noche en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas al amanecer en zonas altas, mientras que por la tarde se mantendrán temperaturas más templadas.
Breve adelanto del fin de semana en México
Para el sábado, el sistema frontal perderá fuerza y quedará con características estacionarias sobre el noreste del golfo de México, dejando de afectar directamente al país. Sin embargo, canales de baja presión y el ingreso de humedad mantendrán las lluvias en el sureste, con precipitaciones más relevantes en Veracruz, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo.
El domingo, estas condiciones se reforzarán levemente. Según Conagua, la humedad y la divergencia en altura favorecerán lluvias y chubascos en el oriente, sureste, península de Yucatán y zonas del centro y sur del país, con posibilidad de lluvias puntuales fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
En contraste, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable y sin lluvias en el norte, noroeste y occidente de México, con tardes más cálidas y mañanas frías debido al cielo despejado.