China: bonos, default y la muerte programada del mercado

El dato pasa desapercibido si no se comprende su significado profundo: en lo que va de 2025, solo una empresa incurrió en default en el mercado de bonos corporativos onshore de China . No se trata de un síntoma de fortaleza, sino de una señal inequívoca de manipulación estructural.

El mercado de bonos , una de las herramientas más sensibles para detectar la salud económica de un país, está desactivado. Ya no mide, no corrige, ni disciplina nada. China eliminó una de las últimas válvulas funcionales del capitalismo dentro de su sistema mixto.

La lógica de permitir defaults es sencilla: los impagos actúan como un mecanismo de limpieza y ajuste. Las empresas que no cumplen sus obligaciones son depuradas, y ese proceso reasigna capital de manera eficiente. Cuando un gobierno impone artificialmente que no haya defaults —como lo ha hecho el Partido Comunista Chino— se rompe esa cadena. Obliga el pago de bonos a toda costa, aun si eso implica dejar sin fondos otras obligaciones contractuales. El resultado es una distorsión de la jerarquía crediticia: el mercado deja de ser un espacio de confianza, se convierte en una ficción sostenida por órdenes políticas.

El retroceso es evidente. En lugar de evolucionar hacia normas globales —como parecía ser la dirección entre 2014 y 2020— China regresa a una forma de administración centralizada que no requiere mercados funcionales, sino obediencia. La caída de los defaults no implica estabilidad: implica intervención. El capital extranjero ya lo percibe. La participación externa en el mercado de bonos chino cayó al 0,29% en 2024, el mínimo en más de una década. Sin transparencia ni riesgo medible, no hay inversión posible. Y sin inversión, no hay crecimiento.