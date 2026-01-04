China apuntó contra Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro y reclamó garantías de seguridad

Tras la detención de Nicolás Maduro, Pekín cuestionó duramente la operación estadounidense y llamó a una negociación inclusiva para desescalar la crisis.

China condenó el accionar de Estados Unidos y pidió la liberación de Maduro y su esposa.

Después de la captura del mandatario Nicolás Maduro en Venezuela, el Gobierno de China condenó la operación estadounidense que derivó en su detención y la de su esposa. Además, sostuvieron que vulnera el derecho internacional y exigió garantías de seguridad y una salida negociada a la crisis política en Venezuela.

El Gobierno de China expresó este domingo su “grave preocupación” por la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y Cilia Flores, en la operación de Estados Unidos. A través de un comunicado del Ministerio de Exteriores de China, Pekín pidió la “liberación inmediata” de ambos y reclamó que la crisis se encauce mediante diálogo y negociación, sin anunciar medidas adicionales.

Según la portavoz de la Cancillería china, Washington “se apoderó por la fuerza” del mandatario y de su esposa y los trasladó fuera del país, un accionar que afirman “viola claramente el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales”. El comunicado añadió que la operación incumple los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y perjudica a la soberanía venezolana.

El pedido de negociación de China En ese contexto, el comunicado instó a las autoridades estadounidenses a “garantizar la seguridad personal” de Maduro y Flores, a “liberarlos de inmediato” y a “dejar de socavar al Gobierno venezolano”. China sostuvo que la resolución del conflicto debe darse por la vía del diálogo político, con negociaciones inclusivas y respeto a la legalidad internacional.

La declaración oficial fue publicada en el sitio del ministerio y difundida desde Pekín, capital desde la cual China ha defendido históricamente los principios de no injerencia y respeto a la soberanía estatal. En esta oportunidad, la Cancillería evitó detallar eventuales pasos diplomáticos adicionales y se concentró en el llamado a la desescalada.