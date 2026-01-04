Presenta:

Mundo

|

China

China apuntó contra Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro y reclamó garantías de seguridad

Tras la detención de Nicolás Maduro, Pekín cuestionó duramente la operación estadounidense y llamó a una negociación inclusiva para desescalar la crisis.

MDZ Mundo

China condenó el accionar de Estados Unidos y pidió la liberación de Maduro y su esposa.

China condenó el accionar de Estados Unidos y pidió la liberación de Maduro y su esposa.

EFE

Después de la captura del mandatario Nicolás Maduro en Venezuela, el Gobierno de China condenó la operación estadounidense que derivó en su detención y la de su esposa. Además, sostuvieron que vulnera el derecho internacional y exigió garantías de seguridad y una salida negociada a la crisis política en Venezuela.

El Gobierno de China expresó este domingo su “grave preocupación” por la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y Cilia Flores, en la operación de Estados Unidos. A través de un comunicado del Ministerio de Exteriores de China, Pekín pidió la “liberación inmediata” de ambos y reclamó que la crisis se encauce mediante diálogo y negociación, sin anunciar medidas adicionales.

Te Podría Interesar

Según la portavoz de la Cancillería china, Washington “se apoderó por la fuerza” del mandatario y de su esposa y los trasladó fuera del país, un accionar que afirman “viola claramente el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales”. El comunicado añadió que la operación incumple los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y perjudica a la soberanía venezolana.

El pedido de negociación de China

En ese contexto, el comunicado instó a las autoridades estadounidenses a “garantizar la seguridad personal” de Maduro y Flores, a “liberarlos de inmediato” y a “dejar de socavar al Gobierno venezolano”. China sostuvo que la resolución del conflicto debe darse por la vía del diálogo político, con negociaciones inclusivas y respeto a la legalidad internacional.

La declaración oficial fue publicada en el sitio del ministerio y difundida desde Pekín, capital desde la cual China ha defendido históricamente los principios de no injerencia y respeto a la soberanía estatal. En esta oportunidad, la Cancillería evitó detallar eventuales pasos diplomáticos adicionales y se concentró en el llamado a la desescalada.

El anuncio de Washington y el traslado de Nicolás Maduro

El mensaje chino se conoció después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara que Maduro y Flores fueron capturados en Caracas y trasladados a Estados Unidos. De acuerdo con información oficial, el mandatario venezolano pasó su primera noche recluido en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, un centro federal de detención.

Archivado en

Notas Relacionadas