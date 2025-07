Caso Jeffrey Epstein: sin causa, fue despedida la fiscal del distrito de Nueva York

Fuentes citadas por el portal de noticias Politico así como por el diario 'The New York Times' han confirmado que las autoridades estadounidenses han cesado a esta fiscal que en 2019 presentó junto a otros magistrados cargos de tráfico sexual de menores contra Epstein , quien se suicidió posteriormente en la cárcel mientras esperaba el juicio por las acusaciones, y contra Maxwell, que ha sido condenada a 20 de prisión en el mismo caso.

Los motivos del despido no han trascendido si bien cabe recordar que el puesto de Comey depende la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, que en los últimos días ha recibido numerosas críticas por parte del movimiento MAGA ('Make America Great Again') por falta de transparencia, después de que el FBI y el Departamento de Justicia concluyeran que no existe una "lista de clientes" --conocida como 'lista Epstein'-- que recoja los nombres de todas las personas involucradas en las fiestas organizadas por el multimillonario neoyorquino y en la red de tráfico de menores.